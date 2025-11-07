Miłość i nadzieja, odcinek 325-330. Sila i Kuzey wreszcie będą razem! Makabryczny plan Bahar nie uda się? Streszczenia odcinków od 10.11 do 15.11.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 325 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bulent jest wściekły z powodu Tahira. Kuzey przekonuje Silę, by zostali razem, ale ukochana odrzuca jego oświadczyny. Yildiz zdradza Sili, co Bahar o niej mówiła i jak kłamała w sprawie próby samobójczej. Tahir rozmawia z Cihanem o odbytej karze więzienia.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 325: Sila odrzuci oświadczyny Kuzeya. Poświęci się dla Bahar, ale ukryje pierścionek - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 326 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Tahir mówi Egemu o przestępczej działalności Cihana. Cihan przygotowuje Zeynep uroczyste śniadanie. Melis robi awanturę Tahirowi. Sila odkrywa, że Bahar podaje Hulyi środki nasenne. Żona Kuzeya będzie chciała zabić jego siostrę!

Przeczytaj: Miłość i nadzieja, odcinek 326: Bahar zabije Hulyę? Poda jej lek i zrzuci winę na Silę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 327 - środa, 12.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar wykręca się od odpowiedzialności za wstrzykiwanie siostrze Kuzeya podejrzanych leków. Feraye poznaje kryminalną przeszłość Cihana. Bulent jest coraz bardziej zazdrosny o Tahira. Yildiz wpada na pomysł, jak uratować Hulyę. Jedynym wyjściem okaże się ucieczka w góry razem z Silą.

"Miłość i nadzieja" odcinek 328 - czwartek, 13.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan usiłuje wyciągnąć od Kuzeya jak najwięcej pieniędzy. Narasta konflikt między Bulentem a Tahirem. Sila zabiera Hulję do domku w górach. Ege odnajduje siostrę zabitego Timura. Kuzey odkrywa kolejne oszustwo Bahar.

Patrz na to: Miłość i nadzieja, odcinek 328: Kuzey odkryje kolejne kłamstwa Bahar! Wyjdzie na jaw, że z matką podrobiły dokumenty

"Miłość i nadzieja" odcinek 329 - piątek, 14.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep i Cihan uciekają z domu na camping. Bahar zaprasza na śniadanie przyjaciół Kuzeya, by przedstawić się jako ofiara. Ege oznajmia rodzinie, że Cihan jest mordercą. Kuzey przyjeżdża do Sili, która nadal się ukrywa z Hulyą w domku w górach.

"Miłość i nadzieja" odcinek 330 - sobota, 15.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep przeżywa z Cihanem w górach romantyczne chwile. Spisek Cavidan nie wypala. Razem z Bahar docierają do domu w górach, gdzie Sila ukrywa się z Hulyą. Tymczasem Sila i Kuzey świetnie się razem bawią, chociaż prawnik okazuje się wyjątkowo nieporadnym kucharzem i zaliczka wpadkę podczas grillowania.