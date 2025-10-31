Miłość i nadzieja, odcinek 322: Kuzey ogłosi rozwód z Bahar! Nie pozwoli mu odejść. Oskarży jego matkę o próbę zabójstwa - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 322 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" ogłosi koniec małżeństwa z Bahar! Przy całej rodzinie powie głośno, że ożenił się z siostrą Sili tylko z obowiązku, że nie jest z nią szczęśliwy, że nie kocha Bahar. Przy okazji prawnik zarzuci żonie kolejne kłamstwa, a także to, że niesłusznie oskarży jego matkę, Naciye, o próbę zabójstwa. Jak do tego dojdzie?

Po wstrząsających wydarzeniach w lesie, kiedy w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey i Sila dowiedzą się o szantażu Bahar wobec Leventa, będą świadomi, że to tylko część prawdy o okrutnych czynach kobiety. Levent pogrąży Bahar, ale nie powie najważniejszego, że to ona wypchnęła Hulyę z balkonu, że chciała zabić siostrę Kuzeya, bo ta poznała jej mroczną stronę.

Ale w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar posunie się jeszcze dalej, żeby w oczach Kuzeya wyglądać na niewiniątko. Po nieszczęśliwym upadku ze schodów, uzna, że to dobra okazja, żeby zrzucić całą winę na teściową! Oczywiście Naciye nie będzie chciała zrobić synowej krzywdy. Bahar spadnie przez własną nieuwagę, ale wyrachowana intrygantka wykorzysta to na swoją korzyść. Przynajmniej tak będzie się jej wydawało.

Bahar w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" oskarży matkę Kuzeya o próbę zabójstwa

- O mało nie zginęłam! Spadłam ze schodów przez twoją matkę! Kuzey, ona mnie popchnęła! - poskarży się mężowi Bahar. – Co ty mówisz? Bahar, czy naprawdę wierzysz, że moja mama byłaby do czegoś takiego zdolna? Że popchnęłaby cię ze schodów? - Kuzey nie uwierzy w ani jedno jej słowo. - Zepchnęła mnie i jeszcze miała czelność kazać mi się z tobą rozwieść! Ona nienawidzi mnie od początku! Chce zniszczyć nasze małżeństwo! - Bahar, dosyć! Ten dom należy do mamy. To ona tu rządzi. Nikt jej stąd nie wyrzuci, rozumiesz? Wiesz w ogóle, co mówisz?

Po chwili w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar spróbuje wmówić Kuzeyowi, że wcale nie udawała przed Naciye i Yildiz utraty pamięci po upadku ze schodów, że niczego nie zrobiła i to jego matka jest wszystkiemu winna.

- Uderzyłam się w głowę, byłam w szoku… To normalne, że mogłam przez chwilę niczego nie kojarzyć! - To dlaczego wszyscy twierdzą, że kłamiesz? - zapyta Kuzey chłodnym tonem.

Do rozmowy w 322 odcinku "Miłość i nadzieja" wtrąci się Cavidan, który znów stanie w obronie córki. Zapewni Kuzeya, że Bahar jest niewinna, że wszyscy z rodziny prawnika są przeciwko niej! Mało tego, przebiegła Cavidan spróbuje wmówić zięciowi, że przez Naciye i Yildiz, a nawet Silę przemawia tylko i wyłącznie zazdrość. Ale Kuzey nie będzie tak naiwny, żeby to w uwierzyć.

Tak Kuzey ogłosi rozwód z Bahar w 322 odcinku "Miłość i nadzieja"