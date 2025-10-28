Miłość i nadzieja, odcinek 321: Bahar spadnie ze schodów! Żona Kuzeya zginie podczas kłótni z Naciye? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 321 - środa, 5.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Czy w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zginie po upadku ze schodów podczas kłótni z Naciye? Wszyscy fani tureckiego serialu doskonale wiedzą, że aż do wielkiego finału, który zostanie wyemitowany w grudniu, Bahar przeżyje. Dopiero w ostatnim odcinku poniesie zasłużoną karę za to, co zrobiła, żeby pozbyć się swojej siostry Sili, żeby Kuzey został jej mężem, żeby razem z matką Cavidan mogły opływać w luksusy w rezydencji prawnika.

Bahar o krok od śmierci w 321 odcinku "Miłość i nadzieja

To nie zmienia jednak faktu, że w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar będzie o krok od śmierci, że awantura z matką Kuzeya źle się dla niej skończy, a upadek ze schodów będzie wyglądał naprawdę poważnie. Jak dojdzie do tragedii w domu Kuzeya?

Histeria Bahar po porwaniu Sili w 321 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zacznie się od tego, że po porwaniu Sili przez Leventa w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey ruszy na poszukiwanie ukochanej. Bahar wpadnie w panikę, że jeśli mąż znajdzie Silę i lekarza, to Levent ją wyda, wyjawi wszystkie jej intrygi, zbrodnie i wyląduje w więzieniu. Nawet Cavidan nie zapanuje nad Bahar, żeby przestała histeryzować. Spoliczkuje córkę, ale na niewiele się to zda, bo Bahar zagrozi, że popełni samobójstwo.

- Mamo, jestem skończona. Levent powie Sili wszystko. Że mu groziłam, że go pocałowałam. Powie jej też, że to ja zepchnęłam Hulyę z balkonu! Stracę Kuzeya… Pójdę do więzienia, mamo! Zrób coś! Uratuj mnie! - Przestań krzyczeć! Jeszcze ktoś nas usłyszy! Opamiętaj się! - Mamo, zrób coś, bo odbiorę sobie życie! Zrób coś, proszę… Pomóż mi… Błagam cię, mamo…

Awantura Bahar i Naciye w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" skończy się tragicznie!

Zaraz potem Bahar w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" wyładuje złość na Naciye, które każe jej zejść sobie z oczy. Matka Kuzeya będzie miała już dosyć zakłamanej synowej, która całej rodzinie przysparza tylko cierpień. Przecież przez nią Kuzey i Sila nie mogą być razem! Udając niewiniątko Bahar zapyta teściową, w jaki sposób ją uraziłam, czym zawiniła, że tak jej nienawidzi.

- Wystarczy, że każdego dnia krzyczysz w tym domu - zarzuci jej Naciye. - Będę krzyczeć, jeśli trzeba! Bo próbujesz zniszczyć moje małżeństwo! Wiesz, co jest twoim problemem? Nie możesz znieść myśli, że twój syn pokochał mnie, a nie kogoś, kogo byś sama wybrała! Z kim miałoby mu być łatwiej? Z Silą, tak? Nie masz wstydu! Chcesz mnie wypędzić, żeby to ona zajęła moje miejsce?! - Ja nie mam wstydu? To ty powinnaś się wstydzić! Upiłaś mojego syna i zaciągnęłaś go do łóżka, a potem wymusiłaś ślub! - To nie było tak! On sam chciał mnie poślubić! Bo mnie kocha! - Oczywiście, powiedz to głośniej, żeby cały dom usłyszał, jaką jesteś kłamczuchą! Ty i twoja matka spadłyście na nas jak koszmar! - Koszmar? Ja ci zaraz pokażę koszmar!

Naciye w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" pomyśli, że Bahar nie żyje po upadku ze schodów

Przepełniona gniewem Bahar w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" rzuci się na Naciye, zacznie ją szarpać, ale kiedy niebezpiecznie zbliży się do krawędzi schodów nagle straci równowagę. Żona Kuzeya spadnie! Uderzy głową o stopnie i straci przytomność, a Naciye i gosposia Yildiz będą myślały, że Bahar nie żyje.