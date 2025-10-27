Miłość i nadzieja, odcinek 321: Porwana Sila nie ucieknie Leventowi! Ujawni szantaż Bahar i wszystkie zbrodnie jej siostry - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 321 - środa, 5.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Porwana Sila w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie zdana na łaskę okrutnego Leventa, który postanowi zrealizować swój chory plan i siłą wywieźć ukochaną ze Stambułu do Amsterdamu. Jednego Levent nie przewidzi, że w zegarku, który nieco wcześniej podaruje mu Kuzey będzie zamontowany GPS. Dzięki temu urządzeniu prawnik namierzy porywacza i swoją ukochaną. Ale czy zdąży uratować Siłę przed bezwzględnym lekarzem?

Sila nie ucieknie przed Leventem w 321 odcinku "Miłość i nadzieja"

Na szczęście Sila nie straci zimnej krwi i w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" podejmie próbę ucieczki. Kiedy Levent na chwilę zatrzyma samochód, wydostanie się z auta, lecz porywacz nie pozwoli jej uciec zbyt daleko. Właśnie wtedy Levent odsłoni przed Silą prawdziwą twarz - zwyrodnialca, który chciał się pozbyć byłej kochanki, Acelyi, ale także "ofiary" szantażu Bahar. Bo wszystko zaczęło się, kiedy wyrachowana Bahar uknuła intrygę, jak z pomocą Leventa pozbyć się siostry, żeby nie odebrała jej Kuzeya.

Przypomnijmy, że Bahar zmusiła Leventa do ślubu z Silą kompromitującym nagraniem, na którym ponoć ją całuje! Zagroziła, że zniszczy mu karierę w klinice psychiatrycznej, oskarży o to, że jako lekarz posunął się za daleko. A potem było już tylko gorzej, bo kiedy siostra Kuzeya, Hulya, zobaczyła nagranie "pocałunku" tej dwójki, Bahar wypchnęła ją z balkonu, wciągnęła Leventa w spiralę kłamstw i zmowę milczenia.

Levent ujawni Sili całą prawdę o zbrodniach Bahar w 321 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nie dość, że w 321 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent pokaże Sili, jaki jest podły, to jeszcze ujawni całą prawdę o zbrodniach Bahar! Dla Sili to będzie cios prosto w serce. Co prawda zacznie podejrzewać siostrę o intrygi z Leventem, ale przez myśl jej nie przejdzie, że Bahar byłaby zdolna do zabójstwa. Teraz znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, bo Levent okaże się zupełnie innym człowiekiem, niż myślała. Porywacz znów zaciągnie ją do samochodu.

Czy Kuzey uratuje porwaną Silę w 321 odcinku "Miłość i nadzieja"?

W finale 321 odcinka "Miłość i nadzieja" Sila rzuci się na Leventa podczas jazdy, a ten nie zdoła zapanować nad samochodem. Zjedzie na pobocze, siłą wyciągnie Silę z auta i zaciągnie do lasu, tam gdzie wcześniej chciał Acelyę. W ślad za porwaną Silą ruszy jednak Kuzey, który wytropi samochód Leventa, a kiedy dotrze na miejsce, usłyszy także krzyki ukochanej. W środku lasu dojdzie do ostatecznego starcia Kuzeya i Leventa!