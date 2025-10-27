Miłość i nadzieja, odcinek 320: Tak skończy Levent? Kuzey dowie się, że zamordował swoją żonę i chciał zabić Acelyę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 320 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 320 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey powstrzyma Leventa przed zastrzeleniem Acelyi, którą lekarz podstępem wywiezie do lasu! Dzięki temu, że ukryje się w jego samochodzie, pozna szokujące fakty z przeszłości Leventa, który dopuścił się zabójstwa własnej żony i który wykorzystał Acelyę, kiedy była jego pacjentką. Stała się ofiarą nieobliczalnego, psychopatycznego zabójcy. Jakimś cudem taki zwyrodnialec pozostał długo bezkarny i robił karierę psychiatry w klinice psychiatrycznej.

Fatalny finał bójki Kuzeya z Leventem w 320 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas bójki z Leventem w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey przekona się, na jak twardego przeciwka trafił. Jedną rękę chwyci prawnika, a drugą przystawi mi pistolet do głowy, gotów w każdej chwili pociągnąć za spust.

- Co tu robisz?! - warknie Levent. - Poszedłem za tobą. - Jak to poszedłeś? Gdzie jest twój samochód? - Spokojnie, mistrzu. Przyjechałem twoim - pochwali się Kuzey, a Levent przypomni sobie, jak dostał się do jego auta. - Ty… Zaplanowałeś to? - Brawo. Nie jesteś aż tak głupi, jak myślałem. Chciałem zobaczyć na własne oczy wszystkie obrzydliwe rzeczy, które robisz. Doszedłeś do końca drogi, panie Levencie. Zapomnij o Sili - ostrzeże go Kuzey. - Kocham ją! Nigdy o niej nie zapomnę! - Powiem jej wszystko. Że Acelya jest twoją dziewczyną, że zabiłeś swoją żonę, że próbowałeś zabić Acelyę. Opowiem jej wszystkie twoje kłamstwa. Od czego mam zacząć? Może od kradzieży pieniędzy? - Nie możesz tego zrobić! - Zrobię to. Nie zawaham się - doda Kuzey i w tym momencie wyrwie Leventowi broń.

Kuzey w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" wymierzy w Leventa lufę pistoletu

Po chwili to on w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie mierzył do Leventa z jego pistoletu. Trzymając zabójcę na celowniku, Kuzey będzie chciał wyciągnąć od niego, jaki udział w jego intrydze z Acelyą miała Bahar, jakie jeszcze podłości na sumieniu ma siostra Sili.

- Dotarłeś do końca drogi. Teraz opowiesz mi wszystko, co zaplanowałeś z Bahar. Dalej! Co Acelya miała jej powiedzieć? - Nie mam nic wspólnego z Bahar - wyprze się Levent. - Nie masz? Słyszałem wszystko w samochodzie. Co ukrywacie?

Levent pokona Kuzeya i porwie Silę w 320 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niestety w 320 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie wyciągnie z Leventa prawdy o zbrodniach Bahar i jej szantażu, bo lekarz niespodziewanym kopnięciem wytrąci mu pistolet z dłoni. Chwyci leżące na ziemi drzewo i uderzy Kuzeya, który od razu straci przytomność. Bezwzględny Levent zrealizuje ciąg dalszy swojego planu. Pojedzie do domu Kuzeya i porwie Silę.