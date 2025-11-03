Miłość i nadzieja, odcinek 319: Cihan pobije i poniży Egego na oczach Melis. Dzięki niemu pozna prawdę o mężu – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 319 - poniedziałek, 03.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Melis nie zostaną już żadne złudzenia w 319. odcinku serialu „Miłość i nadzieja". Dzięki Cihanowi dowie się, na czym wyłącznie zależy Egemu.

Bójka Cihana i Egego w 319. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 319. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" przed domem Gonul zjawi się Ege. Zeynep będzie wówczas nieopodal toczyć ważną rozmowę z ojcem, a drzwi otworzy Cihan. Ege zapowie, że przyszedł z nią porozmawiać.

— O czym chcesz z nią rozmawiać? – zapyta buńczucznie nastawiony Cihan.

— To nie twoja sprawa.

Cihan uśmiechnie się drwiąco wyciągając z kieszeni bransoletkę, którą Ege zostawił szpiegując jego i Zeynep przez okno:

— Czy tego pan szuka, detektywie?

— Byłem tu wczoraj. Przyjechał wujek Bulent, a ja… chciałem wiedzieć, co się dzieje – odpowie zmieszany Ege.

— Minęło wiele lat, odkąd wynaleziono telefon. Ale ty wolisz podglądać. Patrzyłeś na nas, kiedy jedliśmy hamburgery. Słuchaj. Zeynep postanowiła dać nam szansę. Długo milczała, ale w końcu zrozumiała, jak bardzo ją kocham. Wie, że nigdy jej nie zostawię. Wie, że ją ochronię. Gdybym był tobą… dałbym sobie spokój – ostrzeże go Cihan.

— A co się stanie, jeśli nie odpuszczę?

— To — powie Cihan i znienacka uderzy głową w twarz Egego.

— Masz żonę i dziecko! Idź i zajmij się nimi! — krzyknie Cihan.

— Ty będziesz mi mówić, co mam robić? – zapyta Ege zataczając się.

— Kup łóżeczko, ubranka, pieluchy… Tobie też się mogą przydać – zadrwi Cihan.

W 319. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis dowie się, że Ege myśli tylko o Zeynep

W 319. odcinku serialu „Miłość i nadzieja", kiedy właśnie będzie miało dojść do kolejnego starcia, na podwórko wbiegnie Melis i spróbuje ich rozdzielić. By ochronić męża, krzyknie i chwyci się za brzuch. Cihan natychmiast przyniesie jej szklankę wody mówiąc, że to pomoże uspokoić dziecko.

— Dziękuję. Gdzie jest twoja dziewczyna? — zapyta Melis, która tylko udawała atak bólu.

— Nie jesteśmy jeszcze parą — odpowie Cihan.

— Ale niebawem będziecie, prawda?

— Będziemy, jeśli twój mąż nam pozwoli. Ale pojawia się wszędzie. Przez niego nie mogliśmy nawet zjeść kolacji w spokoju – powie jej prawdę Cihan.

— Co? Ege przeszkodził wam w kolacji?

— Obserwował nas. Zgubił ją — wyciągnie zgubioną bransoletkę i okaże się, że to prezent od Melis dla Egego.

— Wczoraj martwiłem się o Zeynep, dlatego tu przyjechałem — zacznie się tłumaczyć Ege.

— Dlaczego się nią interesujesz? Masz żonę. Skup się na niej – odpowie Cihan.

— To ty nie wtykaj nosa we wszystko. Są rzeczy, o których nie wiesz. Wujek Bulent wrócił wczoraj – zacznie pyskować Ege.

— Są też rzeczy, o których ty wiesz, a które ukrywasz. Przez ciebie wylądowałem w szpitalu. Rana po postrzeleniu przez Taylana jeszcze się nie zagoiła.

- Jeżeli będziesz mówił dalej, sprawię ci więcej bólu! — zapowie Ege.

— No dalej, spraw! — zacznie prowokować Cihan.

By zapobiec kolejnemu starciu, Melis odda Cihanowi szklankę i wyprowadzi męża z podwórka.

