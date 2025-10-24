Miłość i nadzieja, odcinek 319: Bójka Kuzeya i Leventa w lesie! Uratuje Acelyę przed śmiercią i nagle padnie strzał - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 319 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bójka Kuzeya i Leventa w 319 odcinku "Miłość i nadzieja", strzelanina w lesie i Acelya cudem uratowana z rąk zwyrodnialca, który będzie chciał ją zabić! Tak w skrócie można streścić to, co będzie się działo, kiedy Kuzey postanowi śledzić Leventa i pokrzyżować jego plany.

Kiedy Sila pokaże Kuzeyowi umowę, którą jej narzeczony zawarł z tajemniczą brunetką, dla prawnika stanie się jasne, że lekarz z psychiatryka uległ szantażowi, bo dobrze zna tę kobietę. W dokumencie Acelya zażąda od Leventa, żeby spędził z nią noc w zamian za wypuszczenie Sili z więzienia. Ponieważ Sila i Kuzey nie będą wiedzieli, co dokładnie łączy Leventa i Acelyę, co razem knują i w jakim stopniu jest w to zamieszana Bahar, postanowią prowadzić własne śledztwo.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 320: Levent porwie Silę, ale najpierw pobije Kuzeya w lesie i będzie chciał zabić Acelyę - ZDJĘCIA

Kuzey będzie śledził Leventa i Acelyę w 319 odcinku "Miłość i nadzieja"

Z tego powodu w 319 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zakradnie się do samochodu Leventa, ukryje się za tylnym siedzeniem, żeby razem z nim jechać na randkę z Acelyą. Podczas przejażdżki będzie dokładnie przysłuchiwał się rozmowie tej dwójki. Dzięki temu dowie się, że kiedyś byli razem, że Acelya była ofiarą Leventa, który ją bił, znęcał się nad nią psychicznie. Teraz Kuzey będzie musiał uratować nie tylko ją, ale także Silę.

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Levent będzie chciał zastrzelić Acelyę w 319 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kiedy Levent zacznie grozić Acelyi i w 319 odcinku "Miłość i nadzieja" wywiezie ją w sam środek lasu, skąd nie będzie miała jak uciec, Kuzey upewni się, że bezwzględny lekarz chce zabić kobietę, która zbyt dużo o nim wie. W pewnym momencie Levent wyciągnie pistolet, wyceluje w stronę Acelyi i już będzie miał pociągnąć za spust, gdy nagle rzuci się na niego Kuzey.

Zobacz też: Miłość i nadzieja. Sila i Kuzey wezmą ślub w ostatnim odcinku! Tak się skończy turecki serial w TVP. Na finał trzeba poczekać - ZDJĘCIA

Tragiczny finał bójki Kuzeya i Leventa w lesie w 319 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas bójki Kuzeya z Leventem w 319 odcinku "Miłość i nadzieja" narzeczony Sili wymierzy lufę pistoletu w głowę prawnika, lecz na szczęście uda mu się wyrwać z objęć mordercy. Tylko przez krótką chwilę Kuzey będzie miała przewagę nad Leventem. Nagle padnie strzał, ale żaden z nich nie zostanie ranny. Lekarz z psychiatryka uderzy ukochanego Sili w głowę tak mocno, że ten straci przytomność.

Acelya w 319 odcinku "Miłość i nadzieja" zdąży już uciec, więc nieprzytomny Kuzey zostanie zupełnie sam w lesie. W tym czasie Levent wróci do miasta, do rezydencji, żeby porwać Silę... Nie zdoła ona dodzwonić się do Kuzeya, któremu telefon wypadnie z kieszeni na ziemię.