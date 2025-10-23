Miłość i nadzieja, odcinek 314: Sila zmusi Kuzeya do zostania z Bahar. Obieca, że nie wyda jej policji - ZDJĘCIA

- Co teraz będzie? Zostaniemy tu na zawsze?

- Nie chcę cię okłamywać… Ale gdybym miał tu zostać z tobą, nie miałoby to dla mnie znaczenia...

- Kuzeyu nie rób tego...

- Czego mam nie robić?

- Tego... Nie mów takich rzeczy. Nie patrz na mnie w ten sposób. Wróć do domu...

- Nie zostawię cię tutaj, Sila. Nie po tym wszystkim.

- I co zamierzasz? Obiecałeś mi, że nie wsadzisz Bahar do więzienia.

- Wiem. I nie złamię tej obietnicy. Ale znajdę sposób, żeby cię stąd wyciągnąć.

- Jaki sposób?

- Jeśli trzeba, wpłacę kaucję, poruszę niebo i ziemię. Nie pozwolę, żebyś tu została, rozumiesz?

- Dobrze… Ale pod jednym warunkiem.

- Jakim?

- Założysz obrączkę na palec. Nie zasmucaj więcej Bahar...