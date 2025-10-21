Miłość i nadzieja, odcinek 313: Sila wyśle do Kuzeya ostatni list. Dramat w więzieniu kompletnie ją załamie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila w 313 odcinku „Miłość i nadzieja” sama zadecyduje, że musi oddać się w ręce policji. Mimo iż jest kompletnie niewinna, to jej siostra jest nieobliczalna i chciała dokonać zbrodni, to Sila weźmie na siebie winę. To dlatego, że Levent wmówi jej, że Bahar jest chora psychicznie, że potrzebuje pomocy, bo jest nieobliczalna.

- Z Bahar nie jest dobrze - odpowie mężczyzna, biorąc głęboki oddech. - Obawiam się, że cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe. - Psychiatra poprosi Silę, by robiła wszystko, byle tylko Bahar nie wylądowała za kratami. I faktycznie, dziewczyna spróbuje przekonać prawnika, by odpuścił żonie. Kiedy jednak nic to nie da, sama odda się w ręce policji.Siła napisze do Kuzeya ostatni list.

Kuzey otrzyma od Sili list pożegnalny

To Yildiz będzie świadkiem całego dramatu. Zobaczy, jak Sila przejmuje winę za czyn Bahar: to ona podaje się policji, by chronić siostrę. W celi Sila spędzi samotne chwile w ciemności, rozpłacze się i poczuje ciężar poświęcenia, mimo że sama nie jest winna. Zanim odda się w ręce policji, Sila przygotuje ostatni list do Kuzeya.

"Do dzisiaj nigdy cię o nic nie prosiłam. Jeśli coś dla ciebie znaczę, nie wysyłaj Bahar do więzienia. Zawsze ci ufałam, zawsze robiłam, co kazałeś. Ten jeden raz ty mi zaufaj... Tak, poświęcam się dla siostry. Pytałeś, jak długo to będzie trwało. Obiecuję, to ostatni raz..."

Szokujące słowa pożegnalne Sili rozjuszą Kuzeya

Kuzey, czytając list, poczuje gniew i bezsilność. Wściekły na Leventa, który manipuluje całą rodziną, rzuci się na lekarza i uderzy go w gniewie. Policjanci natychmiast zareagują i aresztują Leventa, umieszczając go w celi obok Sili.

Lojalność i poświęcenie Sili mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji, ale także ujawni, że Levent nigdy nie cofnie się przed manipulacją, by chronić własne interesy. Sila po raz kolejny będzie musiała stanąć między prawdą a bezpieczeństwem najbliższych, udowadniając, że jej serce zawsze wybiera rodzinę ponad siebie.