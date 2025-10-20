Miłość i nadzieja, odcinek 313: Bahar chora psychicznie! Levent postawi diagnozę i ocali ją przed więzieniem? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey będzie pewny, że Bahar zaraz znajdzie się w rękach policji za wszelkie okrucieństwa, kłamstwa a nawet próbę zabójstwa! Kiedy jednak prawnik poczeka na żonę w samochodzie, Sila usłyszy od Leventa szokujące wieści o chorobie Bahar.

- O czym chciałeś porozmawiać, Levencie? – zapyta ostrożnie Sila. Mężczyzna westchnie głęboko, po czym spojrzy jej prosto w oczy. - Z Bahar nie jest dobrze – powie cicho, ale z naciskiem. – Obawiam się, że cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe.

- Nie rozumiem… co to znaczy?

- To znaczy, że Bahar ma poważne problemy psychiczne – wyjaśni spokojnie, choć w jego głosie pojawi się napięcie. – Wahania nastroju, impulsywność, utrata kontroli… Jeśli Kuzey odda ją policji, może dojść do tragedii. Istnieje ryzyko, że spróbuje targnąć się na życie.

Sila w 313 odcinku "Miłość i nadzieja" usłyszy o chorobie siostry i się przerazi!

- Co ty mówisz, Levencie?! - zapyta, a Levent zniży głos, jeszcze bardziej zbliżając się do niej.

- Niestety to prawda. To przez tę chorobę Bahar dosypała orzeszków do jedzenia Acelyi. Nie działała z nienawiści – była w stanie manii. – Pochyli się bliżej i niemal wyszepcze. – Musisz powstrzymać Kuzeya, zanim zrobi coś, czego nie będzie można cofnąć.

Sila będzie rozdarta. Z jednej strony jej lojalność wobec siostry, z drugiej świadomość, że Levent potrafi kłamać bez mrugnięcia okiem. Tymczasem Kuzey pozostanie nieugięty. Z kamienną twarzą zaprowadzi Bahar na komisariat. Kobieta, jak zawsze pewna siebie, pójdzie z uniesioną głową, jakby to nie ona miała za chwilę usłyszeć zarzuty. Nagle drogę zagrodzi im zdyszana Yildiz. Jej włosy będą potargane, a w oczach widać będzie strach.

Sila odda się policji za Bahar w 313 odcinku "Miłość i nadzieja"

- Co ty tutaj robisz? – zapyta zaskoczony Kuzey.

- Sila… – wydusi pokojówka, łapiąc oddech. – Oddała się w ręce policji. Jest w areszcie. Czeka na prokuratora.Kuzey zamarznie.

- Co takiego? Yildiz, o czym ty mówisz? Przecież są nagrania! Wszystko jest udokumentowane!Kobieta spuści wzrok.

- Nie ma żadnych nagrań. Sila je usunęła. Na twarzy Kuzeya pojawi się niedowierzanie, które szybko przerodzi się w gniew.

- Jak to „usunęła”? Kiedy?!

- Nie wiem dokładnie… pewnie wtedy, gdy zabrałam Hulyę na górę – odpowie Yildiz z trudem.

- Niech to szlag! – warknie przez zaciśnięte zęby. A Bahar, stojąca obok, tylko się uśmiechnie z triumfem i satysfakcją, jak ktoś, kto właśnie znów wymknął się spod ciosu losu.