Miłość i nadzieja, odcinek 312: Kuzey przyłapie Silę na pięknym wyznaniu. Upewni się, że go kocha – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 312 - piątek, 24.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila będzie uwięziona w pokoju, niepewna, czy powinna wyjść na spotkanie z prawdziwymi uczuciami. Yildiz, stojąc po drugiej stronie drzwi, wyzna jej co czuje prawnik.

- Sila… Kuzey mówi, że oszalał na twoim punkcie. - Za drzwiami zapanuje cisza. Sila odpowie z lekkim drżeniem w głosie:

- Yildiz, nawet sobie nie żartuj. Jeszcze ktoś usłyszy…

- Kuzey nie przejmuje się niczym i nikim — doda pokojówka, z nutą przekory.

- Yildiz, błagam cię, otwórz te drzwi! Powiesz mu później, że ci groziłam i musiałaś to zrobić. Nie będzie zły na ciebie, tylko na mnie. - Yildiz zamilknie, a Kuzey spojrzy na nią uważnie. Jego obecność będzie wyczuwalna niczym ciężar, którego nie sposób zignorować. Pokojówka spróbuje jeszcze złagodzić sytuację:

- Sila - mówi łagodnie - gdybyś była na miejscu Kuzeya… czy nie zrobiłabyś tego samego? Po chwili ciszy Sila odpowie niemal szeptem.

- Tak… zrobiłabym to - wyzna, a drzwi zamku przekręcą się z cichym kliknięciem. Sila wyjdzie szybko, jakby chciała uciec od własnych myśli, lecz w pół kroku zatrzyma się przed Kuzeyem. Ich spojrzenia spotkają się i czas na moment zastygnie.

Kuzey usłyszy wyzwanie Sili i będzie pewny, że odwzajemnia uczucia

- Cóż… nie wiedziałam, że tu jesteś — powie wyraźnie zawstydzona. - Nie miałam tego na myśli…

- A co miałaś na myśli? — zapyta spokojnie Kuzey, a w jego głosie będzie coś więcej niż ciekawość.

- Kuzey, zostaw mnie. Policja mnie szuka. Pójdę i poddam się. Bahar ma się dobrze. Nie ma powodu, żebym tu dłużej zostawała. Kuzey spojrzy na nią długo, jakby próbował odczytać coś ukrytego w jej twarzy.

- Dobrze, idź — powie w końcu.Sila uniesie wzrok, zaskoczona - Mówisz poważnie?

Kuzey pokaże Sili nagranie

Tak. Ale zanim pójdziesz, mam niespodziankę dla Bahar. Zobaczysz ją… i dopiero wtedy możesz odejść.Kuzey odwróci się i ruszy w stronę domu pewnym, ale nieśpiesznym krokiem. Sila przez chwilę stanie w miejscu, niepewna, czy powinna go śledzić, a potem pójdzie za nim, jakby każdy jej krok był decyzją, która może zmienić wszystko. Wkrótce pokaże jej nagranie Bahar.