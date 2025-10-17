Miłość i nadzieja, odcinek 307: Sila odkryje kłamstwo matki i siostry! Cavdian tak ją zmanipuluje, że nawet Bahar już nie wytrzyma - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 307 - sobota, 18.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila natychmiast skontaktuje się z koleżanką Bahar, gdy dowie się od matki o jej straszliwej chorobie i pieniądzach, potrzebnych na jej leczenie. Zmartwiona kobieta nie przejdzie wobec niej obojętnie i poza wsparciem finansowym postanowi także udzielić jej tego duchowego. Tyle tylko, że wówczas dowie się, że matka i siostra perfidnie ją oszukały, bo kobieta będzie okazem zdrowia i wcale nie będzie potrzebować pomocy!

I wówczas w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila jednak zmieni zdanie i nie poprosi Kuzeya o pieniądze, jak będą chciały tego Bahar z Cavidan, które przez Leventa będą miały noż na gardle. Kobiety zszokują się jej zachowaniem, tym bardziej, że jeszcze nie będą świadome tego, że Sila już będzie znać prawdę! Ale tylko do czasu!

Nawina Sila uwierzy w kolejne kłamstwo Cavidan w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Wszystko przez to, że w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" na osobności w kuchni Sila im to wygarnie, aby nie robić już afery przy wszystkich! Siostra Bahar otwarcie zarzuci jej kłamstwo, ale ta oczywiście nie przyzna się do winy tylko przerzuci odpowiedzialność na ich matkę! A jej córka jej w to uwierzy!

- Jak mogłaś? A potem masz pretensje do mnie - wytknie jej Sila.

- Nie miałam o tym pojęcia. Mamo, dlaczego mnie okłamałaś? - uda Bahar.

- 2 miliony. Chciałaś okłamać Kuzeya i wyciągnąć od niego 2 miliony? Poprosiłabym go o pożyczkę i odpracowałabym ją z powodu waszego kłamstwa. Mamo, po co ci te pieniądze? - zapyta wprost wzburzona Sila.

Oczywiście, w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan spróbuje ją uciszyć, ale Sila jej na to nie pozwoli! Córka nie przestanie drążyć tematu, w związku z czym ich matka wymyśli kolejną bajeczkę na poczekaniu i to tak kuriozalną, że nawet Bahar nie wytrzyma ze śmiechu! Ale niestety i tym razem naiwna Sila da się na to nabrać!

- Przestań, potrzebowałam, więc poprosiłam - spróbuje uciąć temat Cavidan.

- Po prostu powiedz mi prawdę - poprosi ją Sila.

- Potrzebowałam. Nie ciągnij tego - powtórzy matka, a gdy zobaczy, że nic tym nie ugra, to w końcu wypali - Małżeństwo Bahr i Kuzeya jest zagrożone. Mam długi hazardowe. Od jakiegoś czasu gram w karty. Długi się skumulowały. A jeśli Kuzey się o tym dowie, Bahar będzie zhańbiona.

Sila postanowi zapożyczyć się dla matki w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Tym bardziej, że w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wystarczy jej tylko jedno zdanie z tej wypowiedzi. A mianowicie to o zagrożonym małżeństwie Bahar i Kuzeya. Oczywiście, Sila nie będzie chciała dopuścić do tego, aby jej siostra rozstała się z ukochanym Bozbeyem i stała się nieszczęśliwa, dlatego zdecyduje im się pomóc!

Jednak w 307 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie poprosi o pomoc Kuzeya, gdyż nie będzie chciała go okłamywać. W zamian za to postanowi zapożyczyć się dla nich w banku. Ale czy uda jej się zdobyć tak spory kredyt? Przekonamy się już niebawem!