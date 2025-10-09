Miłość i nadzieja, odcinek 302: Sila i Kuzey usłyszą ostatnią prośbę Hulyi. Przed operacją wyjawi, że to Bahar chciała ją zabić? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 302 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila i Kuzey w 302 odcinku "Miłość i nadzieja" będą ostatnimi osobami, które Hulya zobaczy podczas operacji. Nikt jeszcze nie będzie podejrzewał, że po wypadku siostra Kuzeya nie tak szybko wróci do zdrowia, że wystąpią komplikacje, które doprowadzą do tego, że nie będzie mogła chodzić i mówić, zostanie przykuta do łóżka na długi czas. Tym bardziej słowa Hulyi zabrzmią jakby chciała przekazać bratu i jego ukochanej ostatnią wolę.

Oboje podejdą do szpitalnego łóżka Hulyi, która w 302 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie miała dość siły, żeby wydobyć z siebie choćby słowo. Kuzey weźmie siostrę za rękę, okazując jej swoją miłość i wsparcie. Początkowo Sila zachowa dystans, ale nagle też zbliży się do Huli wiedząc o tym, że Kuzey bardzo teraz jej potrzebuje.

Tylko o to Hulya poprosi Silę i Kuzeya przed operacja w 302 odcinku "Miłość i nadzieja"

- Jesteśmy tutaj, siostro. Nie jesteś sama... - zapewni ją Kuzey. - Bądźcie razem, Kuzeyu… Wróćcie do siebie. Nigdy więcej się nie rozdzielajcie - poprosi zakochanych Hulya i zamknie oczy.

Tak Sila i Kuzey zareagują na ostatnią prośbę siostry w 302 odcinku "Miłość i nadzieja"

Ostatnia prośba Hulyi do Sili i Kuzeya w 302 odcinku "Miłość i nadzieja" sprawi, że oboje spojrzą na siebie wymownie. On tylko skinie głową, choć nie zdoła nic odpowiedzieć, a ona położy ukochanemu rękę na ramieniu. Nie zdążą nic obiecać Hulyi, bo nagle rozlegnie się dźwięk monitora aparatu podtrzymującej ją przy życiu, Do sali wejdzie Bahar, a siostra Kuzeya straci przytomność. Pielęgniarka natychmiast zabierze ją na operację.

W 302 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey nie poznają prawdy o wypadku Hulyi, nie dowiedzą się, że to Bahar chciała ją zabić.