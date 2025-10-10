Miłość i nadzieja, odcinek 301: Tak Levent upozoruje upadek Hulyi! Zrobi to, aby ochronić siebie i Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 301 - sobota, 11.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan, Bahar, Levent i niczego nieświadoma Naciye będą nerwowo oczekiwać wieści na temat zdrowia Hulyi, którą żona Kuzeya zepchnie z balkonu! Ale oczywiście, nikt poza ich trójką nie będzie tego świadomy, bo nikt z nich nie przyznał się przecież do tego przez Silą i Bozbeyem, którzy znaleźli ją nieprzytomną w ogrodzie na trawniku.

W 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey zabiorą Hulyę do szpitala, a wraz z nią ukochana Bozbeya weźmie telefon jego siostry, który będzie leżał tuż obok niej, co oczywiście nie ujdzie uwadze Leventa. Tym bardziej, że będzie na nim przecież film, pogrążający i jego i Bahar, bo zdoła on usunąć jedynie jedną kopię.

Cavidan po wypadku Hulyi zda sobie sprawę, że to już może być koniec jej, Bahar i Leventa w 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I stąd w 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" całą ich trójka zacznie szaleć z niepokoju o swoją przyszłość. Tym bardziej, że w pierwszej chwili żadne z nich nie będzie wiedziało, co robić, poza wyrzutami w kierunku Bahar, która do wszystkiego doprowadziła!

- Bahar, coś ty zrobiła? Co? - wyrzuci jej Levent.

- Oszalałaś? Zepchnęłaś ją. Jeśli umrze, wszyscy skończymy w więzieniu - doda za nim Cavidan.

Ale oczywiście w 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar jak zawsze będzie zgrywać niewiniątko, w związku z czym matka jej odpuści i zacznie myśleć nad jakimś rozwiązaniem. Jednak nie sama, a przez Leventa.

- Nie krzycz, nie wiem, jak to się stało. Na chwilę straciłam głowę - zacznie usprawiedliwiać się Bahar.

- Levent, co teraz? - spyta Cavidan.

- Nie wiem. Sila wzięła telefon. Jeśli zobaczy ten film... - zacznie rozmyślać Levent, ale matka Bahar doskonale będzie znać zakończenie - Wszyscy będziemy skończeni. Już po nas.

Tak Levent, Bahar i Cavidan oszukają wszystkich w sprawie wypadku Hulyi w 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak wtedy w 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent znajdzie wyjście! Zdradzamy, że lekarz postanowi upozorować upadek Hulyi z balkonu, w trakcie jego sprzątania! I w tym celu każe Bahar rozlać tam wodę, aby wszystko wyglądało wiarygodnie!

- Spokojnie, nic z tych rzeczy. Bahar, weź wiadro z mopem i rozlej tam wodę - zwróci się do niej lekarz.

- Co? - spyta zaskoczna.

- Nie stój tak. Rób co każę. Hulya spadła zmywając balkon - powie stanowczo Levent.

I w 301 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zrobi dokładnie tak jak poleci jej Levent. I właśnie taką wersję cała trójka sprzeda pozostałym domownikom, którzy aż nie będą mogli w nią uwierzyć, gdyż wszystko wyda im się bardzo dziwne. Jednak nie będą mieć podstaw, aby myśleć inaczej, gdyż przecież nie będą znać prawdy, a wszystkie znaki będą wskazywać właśnie na nieszczęśliwy wypadek przy sprzątaniu...