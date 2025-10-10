Miłość i nadzieja, odcinek 300: Levent wykasuje skandaliczne wideo. Uchroni Bahar? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 300 - piątek, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Tragedia w 300 odcinku "Miłości i nadziei" zacznie się od wizyty Leventa u Hulyi. Kobieta wpuści go do domu i sama wskaże miejsce, gdzie znajduje się nagranie, które mogłoby skompromitować Bahar. Żona Kuzeya bardzo boi się, że kiedy prawda o pocałunku i szantażu psychiatry wyjdzie na jaw, prawnik natychmiast ją zostawi.

Levent skasuje obciążające nagranie

Levent będzie udawał, że chce dokładnie obejrzeć wideo, budując fałszywe zaufanie siostry Kuzeya. W odpowiednim momencie jednym kliknięciem wykasuje nagranie, a Hulya nie będzie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Początkowa ulga szybko minie. Bahar i Cavidan podsłuchają całą sytuację, a ich radość z utraty dowodu na manipulacje szybko zamieni się w zaniepokojenie. Hulya zdradzi, że nie była to jedyna kopia wideo, co wywoła kolejną falę napięcia.

Ostra afera i wypadek

Na tarasie dojdzie do gorącej wymiany zdań między Hulyą i Leventem. Lekarz będzie próbował wyjaśnić sytuację, coraz bardziej naciskając, a siostra Kuzeya nie ustąpi ani na krok. Słowa zamienią się w szarpaninę między nią a Bahar, bo przecież żona prawnika musi wtrącać się we wszystko, co dotyczy jej ukochanego. W tym momencie wściekła dziewczyna, chcąc powstrzymać ujawnienie prawdy i nie stracić Kuzeya, wpadnie w szał i wypchnie Hulyę za barierki tarasu.

Do domu wrócą Sila i Kuzey, początkowo nie przewidując tragedii. Zastaną Hulyę leżącą na trawie. Rozpocznie się dramatyczna walka o jej życie i zdrowie, a los kobiety znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie. Widzowie 300 odcinka „Miłości i nadziei” będą świadkami scen pełnych napięcia, które mogą diametralnie zmienić relacje w rezydencji i wpłynąć na przyszłość Sili, Kuzeya oraz Bahar.