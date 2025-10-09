Miłość i nadzieja, odcinek 300: Sila i Kuzey odnajdą nieprzytomną Hulyę! Nie dowiedzą się prawdy o wypadku - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 300 - piątek, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey wrócą do rezydencji Bozbeya zupełnie nieświadomi tego, do jakiej tragedii doszło dosłownie chwilę przed. Szczęśliwi zakochani wkroczą do ogrodu, gdzie zaczną wypatrywać Hulyi, dla której zakupią piękną orchideę. I dlatego czym prędzej postanowią jej ją wręczyć. Tyle tylko, że siostra Kuzeya nie odpowie na ich wezwanie!

- Ciocia Hulya pewnie pije teraz kawę - powie Sila Kuzeowi, po czym zwróci się głośno do Hulyi - Kuzey, kupił ci piękną orchideę!

- Siostro?! - zawoła za nią Bozbey, ale niestety również nie doczeka się odpowiedzi.

Jednak już po chwili w 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzeowi jednak uda się ją odnaleźć i to także w ogrodzie. Ale wówczas nie będzie ona tam pić kawy tylko leżeć na trawniku bez żadnych oznak życia, przez co zakochani natychmiast do niej podbiegną!

- Siostro! - krzyknie przerażony Kuzey.

Kuzey i Sila rzucą się nieprzytomnej Hulyi na ratunek w 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozeby natychmiast sprawdzi puls Hulyi, a także spróbuje ją obudzić, ale niestety na marne. Siostra Kuzeya pozostanie nieprzytomna, czym już naprawdę zmartwi nie tylko swojego brata, ale i jego ukochaną.

- Co ci się stało? Odezwij się! - zacznie błagać ją Kuzey.

I wówczas w 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przerażony Kuzey zacznie już naprawdę mocno panikować, czym zaniepokoi i Silę. Oczywiście, ukochana za wszelką cenę spróbuje go uspokoić, ale strach o siostrę okaże się silniejszy.

- Wszystko będzie dobrze... Nie bój się - zacznie zapewniać go Sila.

- Siostro, otwórz oczy! Siostro! - nie przestanie błagać jej Kuzey.

Zakochani nie dowiedzą się, że to Bahar doprowadziła do wypadku Hulyi w 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Tym bardziej, że w 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ani on, ani Sila nie będą świadomi tego, co tak naprawdę stało się Hulyi, przez co nie będą mogli w pełni jej pomóc. Szczególnie, że oczywiście Bahar nie przyzna im się, że to ona zepchnęła siostrę Bozbeya z balkonu, gdyż w ten sposób chciała powstrzymać ją przed powiedzeniem bratu prawdy o jej intrydze z Leventem.

W 300 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar pozostanie na uboczu i jedynie będzie się wszystkiemu przyglądać tak samo jak Cavidan i Levent, którzy także się nie wychylą. A co więcej, nie zdradzą żony Kuzeya! I przez to ani on, ani Sila nie dowiedzą się prawdy...