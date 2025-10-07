Miłość i nadzieja, odcinek 301: Bahar pójdzie na całość! Urządzi cyrk najpierw w domu, a potem w szpitalu, gdzie Hulya będzie walczyła o życie! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 301 - sobota, 11.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Trójca złoczyńców – Bahar, Levent i Cavidan udowodniła już, że nie cofnie się przed niczym. Teraz będą dwoić się i troić, by ich odrażające czyny pozostały ich tajemnicą.

Teatralne sztuczki Bahar w 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Kuzey i Sila zawiozą Hulyę do szpitala. Levent, by uniknąć konsekwencji, zmyśli, że przydarzył się jej wypadek, kiedy… myła balkon. Pokojówka Yildiz nie uwierzy w te brednie.

– W jakim jest stanie? – zapyta.

– Leży na intensywnej terapii – odpowie Kuzey.

– Yildiz… Ciągle ze sobą rozmawiacie. Wiesz coś? Powierzyła ci jakąś tajemnicę? – zapyta Naciye.

– Hulya nie mogła myć balkonu. W tej sprawie musi kryć się coś więcej – stwierdzi Yildiz.

Słysząc to, Bahar rzuci się na nią jak dzika furia:

– To wszystko wydarzyło się przez ciebie! Gdybyś należycie wykonywała swoje obowiązki i umyła balkon, nic by się nie stało! Hulya nie spadłaby! To ty jesteś winna!

Potem osunie się na podłogę i teatralnie złapie się za głowę. Upadnie na podłogę, udając, że mdleje.

Bahar zrobi cyrk w szpitalu w 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Bahar i Levent wyjdą przejść się wzdłuż basenu, by obgadać strategię. Levent przypomni:

– Twój telefon jest teraz u twojej siostry. Jeśli ona albo Kuzey zobaczą to nagranie… To nie tylko nagranie, na którym mnie całujesz. Tam są też wiadomości. Wszystko, co może nas pogrążyć. Weź się w garść, Bahar. Musimy znaleźć wymówkę, żeby pójść do szpitala. Musimy zniszczyć wszystko, co jest w tym telefonie. Natychmiast.

Nagle podbiegnie do nich Cavidan:

– Hulya… Będzie operowana. Ale… powiedziała, że najpierw musi porozmawiać z Kuzeyem i Silą.

Levent zdecyduje:

– Pojedziemy do szpitala! I to natychmiast!

W szpitalu pielęgniarka nie będzie miała dla Kuzeya dobrych wieści – stan Hulyi będzie bardzo ciężki. Przyjadą Bahar, Levent i Cavidan, przerażeni, że przed operacją ich ofiara powie bratu i Sili to, co ich obciąża. Wtedy przebiegła Bahar znowu posunie się do swojej sztuczki:

- Moja głowa! Okropny ból! Źle się czuję… - powie osuwając się na krzesło, a jej wzrok padnie na otwartą torebkę Sili, w której znajduje się telefon z feralnym nagraniem...