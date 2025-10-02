Miłość i nadzieja, odcinek 295: Bahar przekupi Cavidan. Weźmie na siebie winę przed wszystkimi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Wszystko w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" rozpocznie się od kolejnej awantury Bahar z matką. Dziewczyna, coraz bardziej zdenerwowana sytuacją wokół zaręczyn Sili i Leventa, wpadnie w furię i oskarży Cavidan o knucie przeciwko niej.

- Groziłaś mi! To na pewno ty wysłałaś ten list! – będzie przekonana Bahar.

Kuzey, który przypadkowo usłyszy rozmowę, nie zdoła przejść obok tego obojętnie. Ostro zażąda wyjaśnień, nie kryjąc swojego gniewu wobec żony.

Cavida weźmie winy Bahar na siebie w 295 odcinku "Miłość i nadzieja". Dostanie kosztowny prezent

Rodzinna scena przykuje uwagę wszystkich domowników, a atmosfera w rezydencji stanie się jeszcze bardziej napięta. Chociaż Bahar znajdzie się w opałach, Cavidan błyskawicznie znajdzie sposób, by ją chronić. Uda przed Kuzeyem, że to ona sprowokowała córkę i specjalnie nagadała jej bzdur, by wywołać kłótnię. Przedstawi całość tak, jakby chodziło tylko o niewinną wymianę zdań w sprawie biżuterii i rzekomego prezentu od Leventa.

Uzna, że to niby ona zagroziła lekarzowi i córce, by uzyskać błyskotki. Akurat to nie będzie prawda... W ten sposób prawnik ponownie nie dowie się o prawdziwym szantażu i manipulacjach żony oraz o podejrzanych listach z pogróżkami, których bynajmniej nie wyśle cwana Cavidan.

Bahar w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" przekupi matkę

Po całym zamieszaniu w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar nie zostawi sprawy samej sobie. Gdy Kuzey zniknie z pola widzenia, zjawi się w pokoju matki z kosztownym prezentem.

- Mamo, spójrz, co ci przyniosłam – powie zadowolona, wręczając Cavidan złoty naszyjnik w ramach „wdzięczności” za lojalność. Ale reakcja Cavidan nie będzie taka, jakiej oczekiwała córka.

- Byś się wstydziła. Najpierw mnie obraziłaś, a teraz chcesz przekupić? Zapomniałaś, kto cię uratował? Ja! – skarci ją surowo.

Choć chwilowo uda im się zatuszować konflikt i ukryć prawdę przed Kuzeyem, ich relacja pozostanie napięta. Cavidan wyraźnie da córce do zrozumienia, że powinna bardziej uważać i lepiej panować nad sytuacją, jeśli nie chce ściągnąć na siebie katastrofy.

W 295 odcinku „Miłości i nadziei” okaże się jednak, że żadna z nich nie zamierza się wycofać, matka i córka będą kontynuować swoje spiski.