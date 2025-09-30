Miłość i nadzieja, odcinek 292: Yildiz powstrzyma Silę przed zaręczynami z Leventem? Poleci do Kuzeya - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 292 - środa, 1.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" uwadze Yildiz wcale nie ujdzie, że Sila zbytnio nie cieszy się z planowanych zaręczyn z Leventem! I choć siostra Bahar przyjmie jego oświadczyny, to wcale nie zrobi tego z miłości, gdyż kochać będzie przecież wyłącznie Kuzeya. Ale mimo tego zdecyduje się poświęcić, aby nie wchodzić w drogę jemu i swojej siostrze, która również będzie go kochać, a ona nie będzie chciała jej unieszczęśliwiać.

Ale w 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już nie tylko ona będzie o tym wiedzieć, gdyż prawdy domyśli się także i Yildiz. Mimo tego, iż Sila oczywiście jej się do tego nie przyzna. Jednak służąca dostrzeże to gołym okiem!

- Sila, o czym myślisz? - zagai ją Yildiz.

- Nieważne - odpowie chłodno Sila.

- Nie chcesz wychodzić za Leventa - domyśli się służąca.

Yildiz przejrzy Silę w 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila spróbuje ją przymknąć, ale Yildiz jej na to nie pozwoli! Tym bardziej, że nie będzie mogła patrzeć na to, jak się poświęca, a co gorsze unieszczęśliwia. Służąca postanowi za wszelką cenę odwieźć ją od pomysłu zaręczyn z Leventem w celu uszczęśliwienia Bahar i nakłonić ją do zmiany zdania.

Szczególnie, iż w 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę kocha ona Kuzeya, tak samo jak on ją! Dlatego tym bardziej zachęci ją do walki o to, na czym tak naprawdę jej zależy!

- Posłuchaj.... - spróbuje wyjaśnić, ale Yildiz wejdzie jej w słowo - Ty posłuchaj. Tam, gdzie miłość, tam nadzieja. Bez miłości nie ma życia. Jeśli próbujesz przed czymś uciec lub zgodziłaś się, by ktoś inny był szczęśliwy, to się pohamuj. Lepiej unikać kłopotów. Pamiętaj, gdzie jest miłość, tam jest nadzieja!

Sila zrezygnuje z przygotowań do zaręczyn z Leventem w 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja", ale tylko na chwilę!

I chwilę później w 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila faktycznie tak zrobi, gdy zadzwoni do niej Kuzey i poprosi ją o spotkanie przy ich drzewie, gdzie mieli podejmować ważne decyzje. Bozeby nie pozwoli ukochanej dojść do słowa tylko poprosi, aby się tam zjawiła, żeby i on mógł jeszcze utwierdzić się w tym, co przed chwilą odkryła Yildiz!

- Jadę do drzewa. Nic nie mów, ale przyjdź. Będę czekał, jeśli przyjdziesz będzie to oznaczało miłość. A jeśli nie, to raz na zawsze dam ci spokój. Dobrze? Będę czekał... - poprosi ją Kuzey.

W 292 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila momentalnie zrezygnuje z dalszych przygotowań do zaręczyn z Leventem, mimo iż wszyscy będą na nią już czekać i się o nią niepokoić. Do tego stopnia, że wyjdzie po nią sama Hulya. I choć córka Cavidan się do niej twierdząco uśmiechnie, to jednak nie wróci z powrotem do rezydencji!

- Sila! Mama cię szuka. Łazienka wolna, sukienka wyprasowana. Chodź się szykować - zawoła ją Hulya. Jednak zamiast do domu, Sila uda się do lasu, gdzie już będzie czekał na nią Kuzey. Ale niestety ostatecznie do ich spotkania nie dojdzie, gdyż ukochana nie podejdzie do Bozbeya, a on jej nie zauważy. I wówczas siostra Bahar wróci z powrotem do domu Kuzeya, a Yildiz ostatecznie nie uda się jej przed tym powstrzymać. A jedynie to odwlec...