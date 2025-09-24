Dziedzictwo, odcinki 701-707: Nowa kobieta w życiu Yamana! Nana oszaleje z zazdrości o Hazal. Streszczenia odcinków od 29.09 do 5.10. 2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w 701-707 odcinkach serialu "Dziedzictwo"?

W 701 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yaman wyjaśnią sobie wszystkie wcześniejsze nieporozumienia, a Kirimli zamówi nawet dla swojej ukochanej pierścień łuczniczy, aby wynagrodzić jej swoje wcześniejsze zachowanie. Jednak spokój cudzoziemki wcale nie potrwa długo, gdyż tylko do czasu pojawienia się w jego rezydencji w celach zawodowych pięknej Hazal, o którą opiekunka Yusufa od razu stanie się zazdrosna!

Tym bardziej, że już w 703 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana będzie przekonana, że Hazal jest nim zainteresowana także i prywatnie i szybko się o tym przekona. Aż w końcu nie wytrzyma i otwarcie wypomni Yamanowi jego zainteresowanie nową wspólniczką i da jasno do zrozumienia, że ze względu na Yusufa nie zgadza się na nich związek!

Ale Kirimli szybko domyśli się, że wcale nie chodzi jej o chłopca, a o niego! I oczywiście pozbędzie się Hazal, a jej zaoferuje opcję nie do odrzucenia! Jaką? Przeczytaj streszczenia 701-707 odcinków "Emanet" od poniedziałku 29 września do niedzieli 5 października 2025 i poznaj odpowiedź!

"Dziedzictwo" odcinek 701 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yaman i Nana zwracają Velemu skradzione przedmioty. Wyjaśniają też sobie wszystkie nieporozumienia.

Ayse i Ferit odwiedzają Nilgün w domu. Mają nadzieję, że pod nieobecność męża wyzna ona prawdę, ale przerażona kobieta ponownie wszystkiemu zaprzecza. Oboje domyślają się, że Tekin obserwuje ich spotkanie przez ukrytą kamerę. Policjanci zapraszają matkę Nilgun na posterunek. Okazuje się, że nie ma ona pojęcia o mrocznym obliczu zięcia. Nie wtajemniczając jej w szczegóły, odwożą ją do domu i obejmują dyskretną ochroną. Następnie zapewniają Nilgün, że jej matka jest bezpieczna. Rozwścieczony działaniami policji Tekin wtrąca żonę do ukrytego pokoju w domu.

"Dziedzictwo" odcinek 702 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Yaman zamawia dla Nany pierścień łuczniczy, by wynagrodzić jej swoje wcześniejsze zachowanie. Aynur przypadkiem słyszy część jego rozmowy i wyciąga pochopne wnioski. Rozpowiada, że Yaman kupił opiekunce pierścionek, wywołując tym niemałe zamieszanie. W rezydencji pojawia się Hazal. Reprezentuje firmę, wraz z którą Yaman chce przystąpić do ważnego przetargu. Nana jest zazdrosna o piękną kobietę.

Ayse i Ferit są zaniepokojeni, że Nilgün nie daje znaku życia. Ponownie odwiedzają mieszkanie Tekina. Ten informuje ich, że żona wyjechała w odwiedziny do ciotki mieszkającej w innym mieście. Policjanci sądzą, że mężczyzna kłamie, ale nie są w stanie mu tego udowodnić. Koray z niepokojem patrzy, jak Ferit po raz kolejny przesłuchuje hakera. To jednak kolejny raz nie przynosi skutku.

"Dziedzictwo" odcinek 703 - środa, 1.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Obecność Hazal rozwściecza Nanę. Przeczuwa ona, że nowa partnerka biznesowa Yamana ma wobec niego również osobiste plany. Sytuację pogarsza fakt, że Hazal ma zostać w rezydencji na noc.

Tymczasem Tekin więzi Nilgun i grozi, że ją zabije. Korzystając z chwili jego nieuwagi, kobieta wysyła wiadomość do Ayse z prośbą o ratunek. Ta postanawia w pojedynkę wkroczyć do akcji.

"Dziedzictwo" odcinek 704 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Ayse, próbując ocalić Nilgün, sama wpada w pułapkę Tekina. Zaniepokojona jej milczeniem Nese dzwoni do Ferita, który zarządza poszukiwania. Policjant podejrzewa Tekina, ale nie ma na to dowodów. Odkrywa mroczne fakty z przeszłości męża Nilgün. Brat aresztowanego hakera żąda od Koraya pieniędzy w zamian za milczenie.

Nana jest zaskoczona widokiem Yamana wychodzącego wieczorem od Hazal. Nie wie, że tylko wymieniał on żarówkę w jej pokoju. Jakiś czas później opiekunka słyszy rozmowę telefoniczną Hazal z przyjaciółką, podczas której kobieta nie kryje zachwytu Yamanem. Zbliża się też ich wspólna podróż służbowa.

"Dziedzictwo"odcinek 705 - piątek, 3.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nedim informuje Yamana o swojej rezygnacji. Obaj kończą współpracę. Nana nie potrafi poradzić sobie z uczuciem, jakim darzy Yamana. Prosi Pinar o radę. Za to Hazal zaczyna budzić jej niechęć. Ku zaskoczeniu Yamana wypomina mu jego zainteresowanie wspólniczką i zaznacza, że ze względu na Yusufa nie akceptuje jego związku z Hazal. Yaman domyśla się, że Nana jest po prostu o niego zazdrosna.

Zespół Ferita ustala, gdzie Tekin przetrzymuje zakładniczki. W ostatniej chwili uwalniają je z rąk psychopaty.

"Dziedzictwo" odcinek 706 - sobota, 4.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Koray zostaje pobity przez brata hakera podczas próby odnalezienia obciążającego go nagrania. Ferit liczy na romantyczną kolację z Ayse, ale okazuje się, że policjantka zaprosiła cały zespół. Ku radości Nese pojawia się również Volkan. Wieczór nie kończy tak, jak to zaplanowała Ayse.

Hazal jest zła, że Yaman oddelegował do współpracy z nią kogoś innego, co za to cieszy Nanę. Kobieta próbuje swoich sił jako tłumaczka. Yaman omyłkowo uznaje jej zapiski za zwierzenia dotyczące uczuć do niego, ale nieporozumienie zostaje szybko wyjaśnione. Mimo starań Nana traci szansę na posadę w wydawnictwie. Wówczas Yaman proponuje jej pracę asystentki.

"Dziedzictwo" odcinek 707 - niedziela, 5.10.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Nedim realizuje kolejne etapy planu zniszczenia Yamana. Nana jest przerażona wizją pracy z ukochanym.

Po upadku ze schodów Ayse będzie potrzebowała pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Niestety Nese musi jechać do rodziców, żeby zająć się chorym ojcem. Na wieść o tym Ferit postanawia działać.