Miłość i nadzieja, odcinek 290: Kuzey zdemaskuje Silę! Użyje podstępu, aby odkryć, że wciąż go kocha - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 290 - środa, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey wciąż nie będzie mógł pogodzić się z planowanymi oświadczynami Leventa i za wszelką cenę nie będzie chciał dopuścić do spotkania doktora z jego ukochaną, na której będzie on planował poprosić ją o rękę. Bozeby każe jej początkowo odwołać kolację, a gdy ona się na to nie zdecyduje, to sam zabierze jej telefon i postanowi uczynić to za nią, ale Levent ich uprzedzi.

I wówczas w 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozeby odda jej telefon, ale Sila jednak nie odwoła ich spotkania z Leventem, czym nieco go zdenerwuje. Ale tylko trochę, bo Kuzey domyśli się, że robi mu to jedynie na złość, gdyż tak naprawdę wcale nie będzie chciała zaręczać się z lekarzem, gdyż to nie jego będzie kochać! I postanowi to sprawdzić!

Tak Kuzey odkryje, że Sila kocha jego, a nie Leventa w 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey otwarcie zapyta Silę, czy kocha doktora Leventa. I choć ukochana spróbuje znów go okłamać, to jednak te słowa nie przejdą jej przez gardło, gdy jej prawdziwa miłość będzie patrzeć na nią takim wzorkiem. Ale Bozbeyowi to wystarczy, gdyż wówczas wszystko stanie się dla niego jasne!

- Nie kochasz tego człowieka. Kochasz go? Powiedz to, dam ci spokój - zapowie Kuzey.

- Ja... Leventa... - zacznie mówić Sila, ale nie da rady!

- Nie powiesz tego, czyli go nie kochasz! - uzna Bozbey.

W tym momencie w 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zrezygnowana Sila odejdzie, gdyż zda sobie sprawę, że nic więcej nie wskóra. Ale Kuzey wcale nie będzie się smucił jej wyjściem! A wręcz przeciwnie, będzie aż skakał ze szczęścia, gdyż już będzie pewien tego, że ukochana kocha wyłącznie jego i wszystko pamięta, dokładnie tak samo jak on!

- Kochasz mnie i pamiętasz przeszłość. Dlatego wiesz, że ja kocham ciebie - ucieszy się pod nosem Kuzey.

Bozbey zrobi wszystko, aby nie dopuścić do zaręczyn Sili i Leventa w 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I z tego względu w 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" postanowi tym bardziej nie dopuścić do ich zaręczyn. I choć nie uda mu się zatrzymać Sili w domu, gdyż zdąży już ona wyjść wraz z Leventem, to jednak chwilę później zjawi się w dokładnie tej samej restauracji co oni wspólnie z Bahar. Tyle tylko, że w ogóle nie będzie skupiony na żonie, a jej siostrze i doktorze.

W 290 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuezy będzie robił wszystko, aby odwieść ich od tego pomysłu, ale niestety Levent i tak wyjmie pierścionek i poprosi Silę o rękę, czego Bozbey już nie wytrzyma! Zdradzamy, że w emocjach aż obleje Bahar wodą, przez co ostatecznie i na jego szczęście, oświadczyny zostaną przerwane, gdyż jego wściekła żona wybiegnie, a tuż za nią poleci Sila, a następnie i on!