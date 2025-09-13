Miłość i nadzieja, odcinek 283. Zeynep nigdy tego nie zapomni. Ege zadba o to, by zniszczyć jej marzenia – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 283 - sobota, 20.09.2025, godz. 17.15 w TVP2

Prezent urodzinowy dla Zeynep postawi wszystkich w stan gotowości – do wzajemnych oskarżeń.

Belkis okaże Zeynep swój podziw w 283. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 283. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep usłyszy wiele ciepłych słów od Belkis, która jest pod jej dużym wrażeniem, choć dziewczyna utrzymuje, że jej nie lubi:

- Jesteś do przesady dobra, do przesady wyrozumiała i idealna, więc przy tobie czuję się niezręcznie.

- Dlaczego? – zapyta Zeynep.

- Nikt nie może być tak piękny, mądry i udany. Jestem podejrzliwa wobec takich ludzi i trzymam się od nich z dala.

Reszta dnia okaże się koszmarem.

W 283. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep skończy z Egem raz na zawsze

W 283. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep będzie mieć urodziny i będzie się w duchu spodziewać, że dostanie jakiś drobiazg od Egego, w dowód przyjaźni i tego, co ich niegdyś łączyło. Dlatego kiedy otrzyma zapakowane pudełeczko, otworzy je z nadzieją na coś miłego. Ale będzie to kula śnieżna i dziwna wiadomość. Ege bardzo obcesowo wyprze się podarunku, dając do zrozumienia, że zależy mu tylko na żonie, dla której zarezerwował stolik we włoskiej restauracji. Wtedy Melis przyzna się, że to ona chciała boleśnie nabrać Zeynep. Dziewczyna będzie miała łzy w oczach. Nie tylko dlatego, że jej dawna miłość zapomni o jej urodzinach, ale też dlatego, że w ogóle nie zgani Melis za złośliwość. Zeynep opuści dom z Cihanem i po drodze pozbędzie się pierścionka, który niegdyś otrzymała od Egego w dowód miłości:

- Ege, precz z mej głowy, precz z mego serca! – krzyknie, definitywnie kończąc relację z nim.