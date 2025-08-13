Miłość i nadzieja, odcinki 258 – 262. Kuzey odtrąci Silę, która wpadnie pod samochód. Seda o krok od zabicia Zeynep. Streszczenia odcinków od 18 do 22.08.2025 – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 258 - poniedziałek, 18.08.2025, godz. 17.20 w TVP2

Melis wymyśla preteksty, by skupić na sobie uwagę Egego. Zeynep zrywa kontakty z matką. Naciye usiłuje zdobyć zaufanie Cavidan. Zeynep obiecuje Feraye, że zapomni o Egem. Kuzey odtrąca zagubioną Silę.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 259 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan idzie z Zeynep na obiad, gdzie spotykają Egego i Melis. Sila wpada pod samochód. Kuzey studzi zapały Bahar. Naciye śledzi Cavidan i Alpera, dochodzi do tragicznego wypadku.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 260 - środa, 20.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Pełen napięcia obiad w restauracji. Cavidan szantażuje Naciye. Sila trafia do szpitala. Seda zakrada się do domu Gonul i dodaje trucizny do jedzenia. Gonul zaprasza Zeynep na kolację.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 261 - czwartek, 21.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan szantażem nakłania Naciye, by zgodziła się na ślub Kuzeya z Bahar. Melis podsłuchuje Zeynep za pomocą elektronicznej niani. Seda wymyśla sposób, by ściągnąć Zeynep do matki.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 262 - piątek, 22.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye jest gotowa przyznać się do zabicia Alpera. Seda jest o krok od zabicia Zeynep. Kuzey bezskutecznie szuka Alpera i Sili. W sprawie śmierci Alpera Cavidan chce wziąć winę na siebie.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki serialu są również dostępne w serwisie TVP VOD.