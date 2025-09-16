Miłość i nadzieja, odcinek 281: Kuzey odkryje, że Sila udaje, że nic nie pamięta! Znów sprowadzi ją do swojego domu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 281 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ucieczka Sili z psychiatryka w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" popchnie Kuzeya do działania! Od razu odwoła podróż poślubną z Bahar, zostawi żonę i pojedzie do kliniki, żeby dowiedzieć się, co się stało z Silą. Na miejscu spotka się z doktorem Leventem, który mimo usilnych starań nie zdoła zatrzymać pacjentki. Sila odejdzie i nawet lekarz nie będzie wiedział dokąd.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 294: Zaręczona Sila wpadnie w objęcia Kuzeya! Levent szybko ich rozdzieli - ZDJĘCIA

Kuzey w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" odkryje, że Sila udaje amnezję

Poruszony Kuzey w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie wyrzucać sobie, że odtrącił Silę, nie uwierzył w jej niewinność i przez niego ukochana przeżyła piekło. Dotrze do niego także, że Sila pamięta nie tylko jego, ale i bolesną przeszłość. Tylko udaje amnezję!

M jak miłość. To on spowoduje wypadek Franki i Pawła. Cwany bogacz Walat zostawi Zduńskich na śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Gdzie jest? Dokąd mogła pójść? - Nie mam pojęcia... - odpowie Levent. - Pamięta przeszłość? Pamięta, że poślubiłem Bahar? - Naprawdę tego nie wiem. - Chwileczkę, pamięta przyjazd do Stambułu, a nie pamięta Bahar? Przyszła na ślub, gratulowała! Pamięta, na pewno wszystko pamięta! I właśnie dlatego zniknęła! Sila jest niewinna. Wiele razy chciała mi powiedzieć, ale jej nie wierzyłem! Jest niewinna! - Proszę, uspokój się - lekarz nie opanuje wzburzenia Kuzeya. - Szlag! Poślubiłem Bahar! Co teraz? - Teraz myśl o tym, dokąd ona mogła pójść. Jest sama, bez pieniędzy! - Nie wiem, nie mam pojęcia! - Jakiś list... Może ona go zostawiła? - Levent zauważy przy kwiatku kartkę, którą Sila napisała przed odejściem.

List pożegnalny Sili pomoże Kuzeyowi ją odnaleźć w 281 odcinku "Miłość i nadzieja"

W pożegnalnym liście Sili w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey znajdzie wskazówkę, gdzie jest ukochana. Od razu ruszy jej śladem. Dotrze do parku, gdzie razem posadzili sadzonkę kwiatu. W tym czasie Sila będzie biła się z myślami, co powinna teraz zrobić.

- Poślubił Bahar... Najlepiej będzie odejść. Całkiem stąd zniknąć. Tak trzeba...

Tak Kuzey będzie błagał Silę o wybaczenie w 281 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagle rozlegnie się krzyk Kuzeya, który w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" zauważy Silę i zacznie biec w jej stronę.

- Sila, czekaj... Porozmawiajmy... Wysłuchaj mnie, proszę... - Kuzey chwyci ją za rękę. - Co robisz? Puszczaj! - Spokojnie, wiem, że dokładnie pamiętasz przeszłość. Proszę, wybacz mi wszystko... - Nie znam cię! Nie rozumiem! Puść! - Proszę, uspokój się...Wiem, że Alper faszerował cię jakąś chemią i przez to straciłaś pamięć, ale teraz wszystko pamiętasz... - Nie! - Spokojnie... Skoro nie pamiętasz, to dlaczego tutaj przyszłaś? Nie zostawię cię już nigdy. Wybacz mi, błagam cię, przebacz... - po tych słowach Kuzeya Sila w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" zemdleje w jego ramionach.

Zaraz potem Kuzey z nieprzytomną Silą w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" wkroczy do swojego domu. Zapowie Bahar i całej rodzinie, że Sila jest niewinna i zamieszka z nimi!