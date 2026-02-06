Panna młoda, odcinek 22: Hancer po ślubie ucieknie od Cihana! Opuści rezydencję - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 22 – piątek, 13.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Wieczorem Cihan pojawi się w starym domu, gdzie zgodnie z wolą matki młodzi mają spędzić noc. Nie okaże Hancer ani cienia czułości. Zamiast tego wręczy jej czarną torbę.

Cihan przekupi Hancer w 22 odcinku serialu "Panna młoda"?

— Jeden milion. Dostałaś to, czego chciałaś — oznajmi chłodno, po czym każe jej iść do sypialni.

Dla Hancer stanie się jasne, że w tym małżeństwie nie ma miejsca na uczucia. Gdy spróbuje się wycofać, Cihan przypomni jej o umowie i zapowie kolejny krok. — Jutro jedziemy do kliniki.

To właśnie te słowa sprawią, że dziewczyna całkowicie się załamie, a intryga Beyzy przyniesie efekt. Była żona Cihana, która wciąż udaje jego kuzynkę, wcześniej podsunie Hancer zegarek należący do brata dziewczyny, sugerując, że Cihan spędził noc z byłą żoną. Teraz z satysfakcją zobaczy, jak jej plan działa.

— Sztuczka z zegarkiem zadziałała idealnie — wyszepcze triumfalnie. Beyza będzie przekonana, że tej nocy skutecznie zniszczyła rodzące się porozumienie między nowożeńcami.

Hancer ucieknie z rezydencji w 22 odcinku "Panny młodej"

Nad ranem wyjdzie na jaw, że Hancer spakowała walizkę i opuściła stary dom. Gdy informacja dotrze do Mukadder, wybuchnie skandal. Cihan, wściekły i zszokowany, zabroni matce interweniować.

— To mój problem — utnie stanowczo.

Mężczyzna natychmiast zleci śledzenie żony. Szybko dowie się, że Hancer siedzi samotnie na wybrzeżu, zagubiona i bez planu. Dziewczyna, dręczona wspomnieniem upokorzenia i manipulacji, przyzna sama przed sobą, że nie miała już siły zostać. Telefon z kliniki tylko pogłębi jej lęk i jednocześnie da cień nadziei, że nie jest całkiem sama.

W 22 odcinku „Panny młodej” ucieczka Hancer rozpocznie nowy etap tej historii. Pytanie brzmi: czy Cihan zrozumie, co ją do tego doprowadziło i czy Beyza naprawdę wygrała?