Panna młoda, odcinek 21: Hancer gotowa na noc z Cihanem. Nie spodziewa się intrygi Beyzy - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 21 – czwartek, 12.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Mukadder będzie miała plan przygotowania Hancer na pierwszą noc poślubną z Cihanem w starym domu. Po ślubie, w którym Hancer i Cihan spędzą noc osobno, pani rezydencji nie zamierza zostawić nic przypadkowi. Zadba o każdy szczegół: od najdroższej koszuli nocnej, po ulubione dania Cihana, które mają trafić prosto do jego sypialni. Mukadder będzie instruować Beyzę i Fadime, by przyspieszyły przygotowania, a Beyza poczuje mieszankę złości i rozpaczy, gdy uświadomi sobie, że nie będzie miała kontroli nad wydarzeniami tej nocy.

Mukadder ustali wspólną noc Hancer i Cihana w 21 odcinku "Panny młodej"

— Cihan spędzi dzisiejszą noc w starym domu — oznajmi Mukadder chłodno, wchodząc do salonu. Beyza i Sinem prostują plecy niemal odruchowo.

— Sinem, zadzwoń do fryzjerki Aysegül. Niech przyjdzie natychmiast z wszystkim, co potrzebne — doda Mukadder.

Beyza nie wytrzyma i wybuchnie:

— Na moich oczach przygotowujesz tę dziewczynę na noc z Cihanem! To ma być moja kara?!

Mukadder spojrzy na nią lodowato:

— Chcę wziąć wnuka na ręce. Zamiast załamania, weź się w garść. Módl się, żeby to wszystko zakończyło się tej nocy.

Beyza zostanie sama w salonie, drżąca, pełna złości i bezsilności. Po chwili jej telefon zadzwoni. Rozmowa z ojcem, Nusretem, nie przyniesie ulgi, cała rezydencja została postawiona w ruch, by Hancer wyglądała perfekcyjnie na noc z Cihanem.

Podły plan Beyzy. Przyjdzie do Hancer tuż przed wizytą Cihana

W tym samym czasie Hancer będzie siedziała na skraju łóżka w koszuli nocnej, nerwowo splecionymi rękami na kolanach. W progu pojawi się Beyza, trzymając misternie zdobioną skrzynkę. Jej uśmiech będzie wymuszony, a ton ciepły i siostrzany — nikt nie będzie wiedział, że to ona jest byłą żoną Cihana, udającą jego kuzynkę.

— Cihan będzie zszokowany, gdy cię zobaczy — powie Beyza. — Zadzwoniła jego była żona. Była w rozsypce i dała mi to, żeby przekazać to tobie.

Hancer ostrożnie otworzy skrzynkę. Ciężki zapach obcych perfum natychmiast ją uderzy. Na dnie leży pamiątkowy zegarek, czyli upominek Cihana od brata. Beyza udawać będzie smutek.

— Cihan musiał być u niej. Zdjął zegarek… i zapomniał go zabrać. W jaki inny sposób miałby trafić w jej ręce?

Hancer zbladnie, nie rozumiejąc w pełni sytuacji. Beyza doda jeszcze kilka słów, by podsycić napięcie:

— Oni nie potrafią o sobie zapomnieć. Po niej można spodziewać się wszystkiego, ale tego… tego nawet sam diabeł by nie wymyślił.

Przed odejściem Beyza uścisnie rękę Hancer, przypominając, by nie była smutna. Za drzwiami pokaże swój triumfalny uśmiech pewna, że jej intryga zadziała. Ta noc, choć zaplanowana przez Mukadder dla Hancer, stanie się także polem gry Beyzy, która zrobi wszystko, by powstrzymać bliskość młodej żony z Cihanem. I to się uda.