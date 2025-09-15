Miłość i nadzieja, odcinek 280: Kuzey zostawi Bahar dla Sili. Wypomni mężowi, że to on nalegał na ślub - ZDJĘCIA

- Dokąd jedziesz?

- Nie słyszałaś? Sila jest niewinna! Przeproszę ją i sprowadzę do domu! Nie cieszysz się? Złościłaś się na nią bez powodu. Przywiozą ją, pogodzicie się i wszystko wróci do normy...

- Mieliśmy jechać w podróż poślubną. Walizki, bilety, wszystko gotowe. Jedziemy? Jesteśmy małżeństwem. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jestem twoją żoną! Dociera to do ciebie?

- Tak, dociera...

- Ale idziesz do Sili, bo jest niewinna? Mieliśmy jechać na miesiąc miodowy...

- Bahar, ona jest niewinna! Co chcesz, żebym zrobił?

- Pamiętaj, że jesteś żonaty! Pytałam ci kilka razy, czy zapomniałeś o Sili, a ty mówiłeś, że to już koniec!

- Tak...

- Pytałam cię też, czy jesteś gotowy. Mówiłeś, że tak... To ty chciałeś się żenić, nie ja! Nawet próbowałam odebrać sobie życie, ale uratowałeś mnie... A teraz idziesz do mojej siostry z błyskiem w oku, którego wcześniej nie widziałam.

- Bahar, ja...

- Powiedziałeś mi, że jej nie kochasz! Wierzę ci, bo byś mnie nie okłamał! A teraz idź...Odwiedź starą przyjaciółkę i wróć... W podróż poślubną możemy pojechać jutro... - postanowi Bahar, udając pełne zrozumienie dla decyzji Kuzeya.