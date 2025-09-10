Miłość i nadzieja, odcinek 280: Tak Kuzey pozna prawdę o porwaniu Sili. Obejrzy nagranie Alpera - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 280 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Prawda o porwaniu Sili wyjdzie na jaw w 280 odcinku "Miłość i nadzieja", a przebiegłe Cavidan i Bahar nie powstrzymają już Kuzeya przed obejrzeniem nagrania Alpera, w którym ten przyznał się, co zrobił z Silą, że uciekła od ukochanego. Wydarzenia, które rozegrają się przed domem Kuzeya będą trzymały w napięciu.

Kuzey w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" uwolni Hulyę i Yildiz

W ostatniej chwili przed wyjazdem w podróż poślubną do Paryża prawnik usłyszy krzyki wzywających pomocy Hulyi i Yildiz. To Cavidan uwięzi je w składziku przy garażu! To Kuzey uwolni siostrę i gosposię, a kiedy Yildiz i Hulya wyjdą na zewnątrz od razu pokażą mu laptopa z filmikiem Alpera.

Nie przegap: Miłość i nadzieja. Taki będzie koniec całej historii Zeynep, Kuzeya czy Bülenta! Zdradzamy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - ZDJĘCIA

- Byłyśmy uwięzione! - poskarżą się kobiety. - No dalej, jedźcie już! Nie możecie się spóźnić na samolot - Cavidan ponagli nowożeńców, żeby Kuzey nie zobaczył nagrania. - To prawda, synu, nie zwlekajcie — doda Naciye. - Kuzey! Musisz coś zobaczyć - Hulya zatrzyma brata i uruchomi nagranie Alpera.

Kuzey zobaczy nagranie Alpera w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"

W ten oto sposób Kuzey w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" pozna prawdę o porwaniu Sili, o tym, co przeżyła z Alperem, ile wycierpiała, bo Cavidan chciała się pozbyć przybranej córki.

"Kuzeyu, porwałem Silę. Przez wiele dni podawałem jej narkotyki. Przekonałem ją, że jesteś naszym wrogiem. Potem straciła pamięć. Wmówiłem jej, że to ty ją porwałeś i nie dajesz jej spokoju. Na twój widok straciła pamięć. Sila bardzo cię kocha... Mnie nigdy nie kochała. Nigdy nie zrobiła nic złego. Za wszystkim stoję ja i jej matka! Cavidan od początku... " - w tym momencie filmik nagle się urwie.

Tak Kuzey zareaguje na nagranie Alpera z wyznaniem prawdy o Sili w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kuzey z trudem zapanuje nad gniewem, kiedy w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie się jasne, że Sila jest niewinna, że odtrącił ukochaną, wygnał ją ze swojego domu w dniu ślubu z Bahar, chociaż już wtedy mógł poznać prawdę.

- Niech to szlag! Zacięło się! Nie wysłuchałem tego do końca! - Synu, uspokój się - zacznie błagać Naciye. - Mamo! Ona stała u moich drzwi… Może chciała wyznać wszystko! Może cała prawda wyszłaby na jaw, a ja ją przepędziłem! - Dość! Nawet jeśli jest niewinna, to niczego nie zmienia. Ożeniłeś się z Bahar. Teraz musisz ponieść konsekwencje. Co cię obchodzi, czy Sila jest winna, czy nie?! - Cavidan rozkaże Kuzeyowi, żeby zapomniał o Sili. - A skoro to bez znaczenia, dlaczego ukryłaś nagranie? - wtrąci Hulya. - To prawda? - Kuzey odwróci się stronę teściowej i pośle Cavidan pełne gniewu spojrzenie. - Najprawdziwsza. Cavidan schowała także pendrive - doda Hulya.

Cavidan w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie się bronić przed oskarżeniami Alpera

Zdemaskowana Cavidan w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" spróbuje się bronić, ale wszyscy domyślą się, że knuła intrygi z podstępnym Alperem, który na dodatek wciąż żyje. Dla Kuzeya jednak najważniejsze będzie odnalezienie Sili, spotkanie z ukochaną i rozmowa o tym, co wyjawił Alper w nagraniu. Kiedy już będzie jechać do kliniki psychiatrycznej, wściekła Bahar go zatrzyma! Przypomni, że jest jej mężem i mają lecieć w podróż poślubną do Paryża. Zrobi wszystko, by mąż nie spotkał się z Silą!

Niestety w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie pozna dalszej części filmiku Alpera, którą Cavidan zdążyła skasować. Bo dopiero ostatnie słowa Alpera w nagraniu pogrążają nie tylko ją, ale i Bahar.