Miłość i nadzieja, odcinek 280: Kuzey zostawi Bahar dla Sili. Wypomni mężowi, że nalegał na ślub - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja, odcinek 280: Kuzey zostawi Bahar dla Sili. Wypomni mężowi, że nalegał na ślub

Agnieszka Pyź
2025-09-15 13:27

W 280 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Bahar nie zatrzyma przy sobie Kuzeya! Kiedy mąż zobaczy nagranie Alpera i dowie się, że Sila jest niewinna, od razu będzie chciał jechać do ukochanej, by sprowadzić ją do swojego domu. Dla Bahar stanie się jasne, że teraz starsza siostra odbierze jej męża! Żeby temu zapobiec w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" wypomni Kuzeyowi, że to on nalegał na ślub, że wiele razy zapewniał, że z Silą to już koniec. Na nic się to zda, bo jeden telefon z kliniki w sprawie Sili wystarczy, by wystraszony Kuzey zaczął jej szukać. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Miłość i nadzieja" odcinek 280 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Małżeństwo Kuzeya i Bahar w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie pod znakiem zapytania! Nawet przebiegła Cavidan nie powstrzyma zięcia przed spotkaniem z drugą córką. Filmik Alpera wystarczy Kuzeyowi za dowód niewinności ukochanej. Jedyne, co będzie chciał zrobić po obejrzeniu nagrania, to przeprosić Silę i znów sprowadzić ją do swojego domu. Ale Bahar się na to nie zgodzi! 

Kuzey wybierze Silę, a nie Bahar w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"

Od razu ruszy za mężem, który w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" bez słowa wyjaśnienia zostawi ją przed domem, zrezygnuje z wyjazdu w podróż poślubną do Paryża. Z trudem powstrzyma wściekłość. Obierze inną strategię, żeby Kuzey z nią został, żeby wyjechali na miesiąc miodowy. Przypomni, że to ona, a nie Sila, jest jego żoną, że nalegał na ślub, kiedy chciała odebrać sobie życie. A poza tym wiele razy zapewniał, że uczucie do Sili to już przeszłość. 

Bahar w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" nie pozwoli Kuzeyowi być z Silą

- Dokąd jedziesz?

- Nie słyszałaś? Sila jest niewinna! Przeproszę ją i sprowadzę do domu! Nie cieszysz się? Złościłaś się na nią bez powodu. Przywiozą ją, pogodzicie się i wszystko wróci do normy...

- Mieliśmy jechać w podróż poślubną. Walizki, bilety, wszystko gotowe. Jedziemy? Jesteśmy małżeństwem. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jestem twoją żoną! Dociera to do ciebie?

- Tak, dociera...

- Ale idziesz do Sili, bo jest niewinna? Mieliśmy jechać na miesiąc miodowy...

- Bahar, ona jest niewinna! Co chcesz, żebym zrobił?

- Pamiętaj, że jesteś żonaty! Pytałam ci kilka razy, czy zapomniałeś o Sili, a ty mówiłeś, że to już koniec!

- Tak...

- Pytałam cię też, czy jesteś gotowy. Mówiłeś, że tak... To ty chciałeś się żenić, nie ja! Nawet próbowałam odebrać sobie życie, ale uratowałeś mnie... A teraz idziesz do mojej siostry z błyskiem w oku, którego wcześniej nie widziałam.

- Bahar, ja...

- Powiedziałeś mi, że jej nie kochasz! Wierzę ci, bo byś mnie nie okłamał! A teraz idź...Odwiedź starą przyjaciółkę i wróć... W podróż poślubną możemy pojechać jutro... - postanowi Bahar, udając pełne zrozumienie dla decyzji Kuzeya. 

Ucieczka Sili z psychiatryka w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"

W finale 280 odcinka "Miłość i nadzieja" Kuzey zostawi Bahar, kiedy odbierze telefon z kliniki z wiadomością, że Sila uciekła z psychiatryka i nikt nie wie, gdzie teraz jest. Od razu wsiądzie do auta i pojedzie na miejsce, by rozpocząć poszukiwania Sili. 

