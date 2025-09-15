Miłość i nadzieja, odcinek 280: Kuzey zostawi Bahar dla Sili. Wypomni mężowi, że nalegał na ślub - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 280 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Małżeństwo Kuzeya i Bahar w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie pod znakiem zapytania! Nawet przebiegła Cavidan nie powstrzyma zięcia przed spotkaniem z drugą córką. Filmik Alpera wystarczy Kuzeyowi za dowód niewinności ukochanej. Jedyne, co będzie chciał zrobić po obejrzeniu nagrania, to przeprosić Silę i znów sprowadzić ją do swojego domu. Ale Bahar się na to nie zgodzi!
Kuzey wybierze Silę, a nie Bahar w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"
Od razu ruszy za mężem, który w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" bez słowa wyjaśnienia zostawi ją przed domem, zrezygnuje z wyjazdu w podróż poślubną do Paryża. Z trudem powstrzyma wściekłość. Obierze inną strategię, żeby Kuzey z nią został, żeby wyjechali na miesiąc miodowy. Przypomni, że to ona, a nie Sila, jest jego żoną, że nalegał na ślub, kiedy chciała odebrać sobie życie. A poza tym wiele razy zapewniał, że uczucie do Sili to już przeszłość.
Bahar w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" nie pozwoli Kuzeyowi być z Silą
- Dokąd jedziesz?
- Nie słyszałaś? Sila jest niewinna! Przeproszę ją i sprowadzę do domu! Nie cieszysz się? Złościłaś się na nią bez powodu. Przywiozą ją, pogodzicie się i wszystko wróci do normy...
- Mieliśmy jechać w podróż poślubną. Walizki, bilety, wszystko gotowe. Jedziemy? Jesteśmy małżeństwem. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jestem twoją żoną! Dociera to do ciebie?
- Tak, dociera...
- Ale idziesz do Sili, bo jest niewinna? Mieliśmy jechać na miesiąc miodowy...
- Bahar, ona jest niewinna! Co chcesz, żebym zrobił?
- Pamiętaj, że jesteś żonaty! Pytałam ci kilka razy, czy zapomniałeś o Sili, a ty mówiłeś, że to już koniec!
- Tak...
- Pytałam cię też, czy jesteś gotowy. Mówiłeś, że tak... To ty chciałeś się żenić, nie ja! Nawet próbowałam odebrać sobie życie, ale uratowałeś mnie... A teraz idziesz do mojej siostry z błyskiem w oku, którego wcześniej nie widziałam.
- Bahar, ja...
- Powiedziałeś mi, że jej nie kochasz! Wierzę ci, bo byś mnie nie okłamał! A teraz idź...Odwiedź starą przyjaciółkę i wróć... W podróż poślubną możemy pojechać jutro... - postanowi Bahar, udając pełne zrozumienie dla decyzji Kuzeya.
Ucieczka Sili z psychiatryka w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"
W finale 280 odcinka "Miłość i nadzieja" Kuzey zostawi Bahar, kiedy odbierze telefon z kliniki z wiadomością, że Sila uciekła z psychiatryka i nikt nie wie, gdzie teraz jest. Od razu wsiądzie do auta i pojedzie na miejsce, by rozpocząć poszukiwania Sili.