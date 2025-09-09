Miłość i nadzieja, odcinek 276: Bahar zapyta Kuzeya, czy nadal kocha Silę. Tym razem nie będzie musiał kłamać - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 276 - środa, 10.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po wizycie w ośrodku, gdzie spotkali Silę, Kuzey i Bahar wrócą do domu, ale atmosfera między nimi stanie się coraz cięższa. Bahar wciąż będzie miała w pamięci pełne napięcia spojrzenia męża w stronę jej siostry. Zacznie podejrzewać, że uczucia, o których Kuzey nigdy głośno nie mówi, wcale nie wygasły. A gdy Sila udawała, że niczego nie pamięta, Bahar poczuła chwilową ulgę – ale zarazem jeszcze większy niepokój.

W 276 odcinku „Miłości i nadziei” młoda żona nie zdoła dłużej tłumić w sobie wątpliwości. Postanowi zdobyć się na odwagę i wprost zapytać ukochanego, co naprawdę czuje do jej starszej siostry. Nie będzie już miejsca na uniki czy wymówki. Bahar zrozumie, że prawda może okazać się bolesna, ale musi ją usłyszeć, by wiedzieć, na czym naprawdę stoi jej małżeństwo.

Bahar zapyta Kuzeya, czy wciąż kocha Silę

Chociaż Bahar nie zada tego pytania wprost, wyrazi się jasno. Postanowi wprost zapytać się męża o to, co czuł na widok Sili. Jakie uczucia mu towarzyszyły w ośrodku. Nie na taką odpowiedź liczy...

- Kuzey, wiem, że nie chcesz o tym mówić, ale co poczułeś, gdy zobaczyłeś moją siostrę? - zapyta Bahar, która będzie przekonana, że Sila nic nie pamięta. Nie domyśli się, że dziewczyna skłamała i tak naprawdę odzyskała wspomnienia. - Nie chcę więcej o tym słyszeć, proszę... - odpowie prawnik. Nie skłamie, nie będzie udawał, że w ogóle nie myśli o Sili. Wymiga się od odpowiedzi, ale także nie zaprzeczy jednoznacznie, że myśli o kobiecie wciąż nie dają mu spokoju. Bahar chyba nie na takie wyznanie liczyła i to tuż po ślubie.