Miłość i nadzieja, odcinek 274: Doktor Levent wstawi się za Kuzeyem! Każe Sili wyznać ukochanemu prawdę, ale ona wyrazi się jasno - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 274 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Kuzeya i Bahar złamał serce Sili, która wbrew sobie pojawiła się na uroczystości. Ukryta w rezydencji prawnika, była świadkiem pierwszego tańca ukochanego z młodszą siostrą. To właśnie wtedy Bahar dostrzegła Silę obserwującą wesele przez okno i wpadła w panikę, że prawda wyjdzie na jaw. Z pomocą matki Cavidan próbowała ukryć obecność Sili przed świeżo upieczonym mężem. Kuzey jednak przeczuwając, że coś jest nie tak, w wyobraźni zobaczył Silę w sukni ślubnej zamiast Bahar…

Mimo wszystko ceremonia przebiegła bez zakłóceń, ale sytuacja w domu prawnika stawała się coraz bardziej napięta. Sila ukryła się w jego sypialni, a tylko gosposia Yildiz zorientowała się w dramatycznej sytuacji.

Dramatyczna rozmowa Sili i Leventa w 274 odcinku „Miłości i nadziei”

W 274 odcinku „Miłości i nadziei” Sila spotka się z doktorem Leventem w ośrodku, na świeżym powietrzu. Dziewczyna nie powstrzyma łez, kiedy po raz kolejny spróbuje stłumić swoje uczucia.

– Nie mogę powiedzieć mu prawdy – wyzna, łamiącym się głosem.

Levent nie da za wygraną. – Dlaczego? Z powodu siostry i ślubu? On cierpi tak samo jak ty... Musisz mu powiedzieć.

Ale Sila pozostanie nieugięta. – Nie. Nigdy się nie dowie. Pan też niech nie mówi.

Doktor, wciąż starając się ją przekonać, powie przypominająco - Twoja matka maczała w tym palce. Milczała, gdy ci to robili. Pomagała w tym. Nic nie dodawaj, wczoraj wszystko mi powiedziałaś, musisz mu powiedzieć.

– Nie chcę.

Levent spróbuje po raz ostatni: – On powinien wiedzieć.

Jednak Sila definitywnie zamknie ten temat: – Nie, rozdział z życiem z Kuzeyem jest zamknięty – stwierdzi ostro, choć widać będzie, że cierpi.

Choć Levent zrobi wszystko, by namówić Silę do wyznania prawdy, ona nie zdecyduje się ujawnić sekretu. Kuzey wciąż będzie żył w kłamstwie, u boku Bahar, nieświadomy, że Sila cierpi tak samo jak on. Czy nadejdzie moment, w którym dziewczyna odważy się powiedzieć ukochanemu, że jest niewinna, że odzyskała pamięć?