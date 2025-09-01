Miłość i nadzieja, odcinek 271: Sila i doktor Levent wezmą ślub? W salonie sukien ślubnych padnie nawet data! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 271 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila i doktor Levent wybiorą się na wspólny spacer, ale już poza klinikę psychiatryczną. Oboje zaczną rozmawiać o jej życiu, którego kobieta wciąż nie będzie mogła sobie przypomnieć. Ale tylko do czasu, aż po drodze nie natkną się na salon sukien ślubnych, na widok którego Sila zastygnie w bezruchu, gdyż powoli zaczną do niej wracać obrazy z przeszłości. A to oczywiście nie ujdzie uwadze zmartwionemu lekarzowi.

- Co się stało? Coś sobie przypominasz? - spyta przejęty doktor Levent.

Oczywiście, w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila opowie lekarzowi, co udało jej się przypomnieć. Ale to wciąż nie będzie zbyt wiele. Jednak doktor Levent wpadnie na pomysł, jak jej pomóc i zabierze ją do środka, licząc, że w ten sposób uda jej się dowiedzieć czegoś więcej!

- Miałam na sobie suknię ślubną. Szukałam kogoś - wyzna mu Sila.

- Kogo? - dopyta lekarz.

- Nie pamiętam. Ale ktoś pytał, gdzie jestem - przyzna mu pacjentka.

- Chodź, włożysz suknię i może sobie przypomnisz - zaproponuje doktor Levent.

- Ale jak to? - zdziwi się Sila.

- Pomyślą, że bierzemy ślub i chcesz coś wybrać, to nic złego - zapewni ją lekarz.

Doktor Levent zachywyci się Silą w suknie ślubnej w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I w tym momencie w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila oczywiście przystanie na jego propozycję i wspólnie radośnie wyruszą do salonu sukien ślubnych i zrobią dokładnie tak, jak zapowie wcześniej lekarz. Oboje przedstawią się jako para, poszukująca sukienki na ślub, przez co ekspedientka oczywiście zgodzi się, aby przyszła panna młoda przymierzyła jedną z nich.

I jak tylko w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila w niej wyjdzie do doktor Leventa, to ten aż zaniemówi z wrażenia na jej widok, który aż go powali! Tyle tylko, że niestety nie sprawi to tego, że jego pacjentka coś więcej sobie przypomni.

- Ślicznie wyglądasz. Pasuje ci - powie doktor Levent.

- Mimo to... nic sobie nie przypominam - westchnie Sila.

- Przynajmniej robiliśmy coś fajnego - spróbuje pocieszyć ją lekarz.

- Trudno było ją włożyć - przyzna mu pacjentka.

- Wyglądasz bardzo ładnie - zapewni ją doktor Levent.

Doktor Levent i Sila nabiorą sprzedawczynię w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut"), że niebawem biorą ślub!

Ale wtedy w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") w ich rozmowę wtrąci się w ekspedientka, która również będzie pod wrażeniem Sili w białej sukni! I ona od razu zacznie dopytywać o ślub pary, gdyż faktycznie uwierzy, że są razem! A doktor Levent postanowi nie wyprowadzać jej z błędu, czym rozbawi nie tylko siebie, ale także i swoją pacjentkę!

- Pasuje do pani. Kiedy ślub? - zainteresuje się sprzedawczyni.

- Niedługo - odpowie rzekomy pan młody, czym wywoła uśmiech na twarzy Sili i swojej.

Jednak w 271 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") do końca będzie odgrywał swoją rolę i nie przyzna się do tej ściemy nawet na sam koniec ich wizyty, w związku z czym sprzedawczyni do końca będzie myśleć, że są razem i biorą ślub! Tym bardziej, że będą jej do siebie dobrze pasować!

- Dziękuje, jeszcze przyjdziemy - rzuci na pożegnanie lekarz.

- Ostatnia suknia, ta z francuską koronką bardzo pani pasowała - powie sprzedawczyni.

- Słusznie, ale nie ja zdecyduję - przyzna doktor Levent.

- Pan młody nie powinien oglądać, bo to przynosi pecha. Bardzo do siebie pasujecie, potraficie się świetnie bawić - podsumuje ekspedientka.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.