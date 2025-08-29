Miłość i nadzieja, odcinek 270: Bahar nie będzie w ciąży z Kuzeyem, ale i tak zdecyduje się ją poślubić - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 270 - środa, 3.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar ponownie zemdleje, przez co Kuzey wraz z najbliższymi zabiorą ją do szpitala. Tym bardziej, że teraz będą się o nią szczególnie martwić, gdy jej test ciążowy da wynik pozytywny. Jednak w szpitalu okaże się, że dał on fałszywy wynik, gdyż siostra Sili wcale nie będzie w ciąży, na co Hulya odetchnie z ulgą! W przeciwieństwie do reszty!

- Jak to możliwe? Nic z tego nie rozumiem… - powie Cavidan.

- Testy czasem się mylą... Bahar nie jest w ciąży - odpowie Hulya.

Ale to w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wcale nie sprawi, że Kuzey ją porzuci! A wręcz przeciwnie, gdyż tuż po wyjściu ze szpitala otoczy ją troską i wsparciem. Tym bardziej, iż będzie widział, ile ją to będzie wszystko kosztować.

- Jesteś głodna? Może zjemy coś po drodze? - zapyta ją Kuzey.

- Nie, dziękuję ... Chcę wrócić do domu - przyzna załamana Bahar.

Kuzey nie zmieni zdania co do ślubu z Bahar w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale Hulya w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie odpuści i w tej sytuacji zacznie namawiać Kuzeya, aby jednak nie żenił się z Bahar, gdyż nie będzie miał już ku temu powodu, skoro dziewczyna nie będzie w nim w ciąży. Ale Bozbey się jej nie posłucha!

- Niepotrzebnie cię zestresowałyśmy... Ale skoro ciąży nie ma… nie masz też powodu, żeby się z nią żenić - spróbuje przekonać go Hulya.

I w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" podejdzie do zapłakanej Bahar, która będzie stać nad basenem. Kuzey otrze jej łzy, po czym niespodziewanie zaproponuje ślub, czym mocno ją zaskoczy! Tym bardziej, że przecież nie będzie z nim w ciąży.

- Weźmy ślub - zaproponuje Kuzey.

- Ale… przecież nie jestem w ciąży - przypomni mu Bahar.

Szczęśliwa Bahar zgodzi się wyjść za Kuzeya w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey wcale nie będzie chciał się z nią żenić wyłącznie z tego powodu! I da jej to jasno do zrozumienia, po czym poprosi ją o rękę, a ona, cała w skowronkach, oczywiście zgodzi się zostać jego żoną!

- Wiem... Nie mówię tego, bo muszę. Mówię, bo tego pragnę. Czy… zostaniesz moją żoną? - spyta Kuzey, na co przeszczęśliwa Bahar odpowie - Tak. Zostanę twoją żoną!

W tym momencie w 270 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zszokowane Naciye i Hulya zastygną w bezruchu, a Cavidan będzie triumfować, gdyż właśnie spełni się jej największe marzenie!