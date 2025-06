Spis treści

Miłość i nadzieja. Niebezpieczna intryga Melis doprowadzi do jej ślubu z Ege!

Finałowy odcinek tureckiej telenoweli "Miłość i nadzieja" dostarczy widzom ogromnych emocji, bo Ege - ukochany Zeynep, zostanie zmuszony do ślubu z Melis, przebiegłą córką Bülenta.

Oczywiście serce Ege wciąż będzie bić wyłącznie dla Zeynep, ale manipulacje i niebezpieczna intryga Melis sprawią, że to właśnie ona stanie z nim na ślubnym kobiercu.

Jak do tego dojdzie?

Melis za wszelką cenę spróbuje zdobyć Ege i narazi Zeynep na śmiertelne niebezpieczeństwo. Dziewczyna nawiąże współpracę z przestępcą chcąc raz na zawsze wyeliminować Zeynep ze swojego życia.

Weź tę dziewczynę i zrób z nią co chcesz – powie bandycie, dając mu wolną rękę w sprawie Zeynep.

Zeynep zostanie porwana, dźgnięta nożem i trafi do szpitala. Ege dość szybko zacznie podejrzewać, że za wszystkim stoi właśnie Melis. Pod koniec pierwszego sezonu Ege będzie już tylko marzył o tym, by ujawnić prawdę o Melis i uciec razem z Zeynep.

Ege i Melis wezmą ślub w finale 1. sezonu serialu "Miłość i nadzieja"

Melis do końca nie będzie chciała odpuścić. Na chwilę przed uroczystością ogłosi nawet, że jest w ciąży!

Nasza rodzina się powiększy. Ege będzie ojcem, a ja matką – oznajmi z wyrachowanym uśmiechem zszokowanej Zeynep.

To właśnie informacja o ciąży Melis zmusi Ege do ślubu. Chłopak mimo wewnętrznego sprzeciwu będzie musiał zgodzić się na ten ślub. Obieca Bülentowi, że zachowa się odpowiedzialnie.

Niedługo później, Ege i Melis staną na ślubnym kobiercu podczas uroczystości zorganizowanej w rodzinnym domu dziewczyny.

Czy taki będzie koniec miłości Ege i Zeynep? O tym przekonamy się w kolejnym sezonie, a już teraz zobacz w galerii zdjęcia z wymuszonego ślubu Melis i Ege. Tak będzie wyglądać uroczystość.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.