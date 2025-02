Miłość i nadzieja. Matka i córka znów się mijają! Dramatyczne sceny przed szpitalem

Miłość i nadzieja. Ege trafi do więzienia! Co z nim będzie? Streszczenie odcinka 142 Ask ve umut (28.02.2025)

Dramatyczne sceny w serialu Miłość i nadzieja. Gönül po raz drugi zostanie zaatakowana w więzieniu!

Gönül ponownie zostanie zaatakowana w więzieniu i trafi do szpitala. Tymczasem pod budynkiem, do którego trafi, przypadkowo pojawi się Zeynep. Choć dzielić je będzie tylko kilka metrów, los po raz kolejny nie pozwoli na ich spotkanie.

Zeynep nie będzie miała pojęcia o tym, że w karetce, która właśnie podjechała pod budynek szpitala, jej matka właśnie walczy o życie! Dziewczyna pojawi się w placówce, aby wesprzeć Nazire, która miała zawał.

Czy los pozwoli im w końcu na upragnione spotkanie, czy też fatum będzie ciążyć nad ich życiem jeszcze dłużej?

Gonul po raz drugi zostaje dźgnięta nożem. Przewiezioną do szpitala kobietę odnajduje Ege. Tymczasem Arda zawiera przymierze z Zeynep. Z kolei Bulent dowiaduje się o liście Nazire, a Sila ratuje Kuzeya.

Kiedy oglądać 138. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 138. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 24 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,Arda Esen jako Bülent,Özgür Tanık Gönül,Furkan Okumuş jako Ege,Zafer Demircan jako Feraye,Hakan Dinçkol jako Kuzey,Cemre Kurum jako Elif,Gamze İğdiroğlu jako Handan,Mine Çayıroğlu jako Firdevs,Zeynep Melis Girşen jako Melis,Serap Önder jako Naciye,Eren Çalı jako Yiğit,Aleyna Çalışır jako Melodi.