La Promesa, odcinek 430: Atak furii u Virtudes, nowy lokaj w rezydencji i zemsta Petry

Petra planuje odwet, a Cruz naciska na Manuela

Pogrążona w chorobliwej zazdrości Petra reaguje furią na wieść o uczuciu Ignacia do Margarity. Kobieta nie zamierza puścić płazem tego znieważenia i planuje bezlitosną zemstę, która odbije się echem w całej rezydencji. Na wyższych kondygnacjach pałacu, wścibska Cruz z dużą agresją wymusza na Manuelu ujawnienie tożsamości jego tajemniczej ukochanej. Z kolei Catalina zdradza Pelayo, że jej uczucia do niego nie wygasły, jednak potrzebuje czasu, aby podjąć ostateczną decyzję.

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Nowy lokaj w „La Promesie” i awantura u Simony

Don Romulo przedstawia zespołowi służących nowego, tajemniczego lokaja, który rozpocznie pracę w rezydencji. W międzyczasie w pałacowej kuchni rośnie napięcie. Zirytowana Virtudes w stanowczy i ostry sposób zakazuje Candeli wtrącania się w osobiste sprawy jej oraz jej matki, Simony.

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„La Promesa – pałac tajemnic”: gdzie i kiedy oglądać 430. odcinek?

Hiszpańską telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić od poniedziałku do piątku o godz. 15:05 na kanale TVP2. Premiera 430. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 lipca 2026 r. Widzowie, którzy ominą transmisję telewizyjną, mają możliwość nadrobienia zaległości w darmowym serwisie TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie epizody.

„La Promesa”: Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu

Z każdym dniem Jana coraz mocniej zagłębia się w mroczne tajemnice rodziny Lujan, odkrywając ukryte intrygi w „La Promesie”. Musi nieustannie lawirować w gąszczu pałacowych kłamstw, jednocześnie pilnując, by jej prawdziwe intencje nie wyszły na jaw. Sytuację komplikuje rosnące uczucie do Manuela, co stawia ją przed dylematem: miłość czy zemsta. Napięcie w rezydencji rośnie, a prawda o losach jej rodziny może okazać się o wiele bardziej przerażająca, niż sądziła.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Ana Garcés (Jana Expósito)

Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (Alonso de Luján)

Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (Pía Adarre)

Joaquín Climent (Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)

Teresa Quintero (Candela García)

Carmen Asecas (Catalina Luján)

Paula Losada (Jimena)

Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (Petra Arcos)

Enrique Fortún (Lope Ruiz)

Sara Molina (María Fernández)

Laura Simón (Lola Montoro)

Rafa de Vera (Conrado Funes)