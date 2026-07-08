La Promesa, odcinek 430: Atak furii u Virtudes, nowy lokaj w rezydencji i zemsta Petry

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-08 21:05

W nadchodzącym 430odcinku „La Promesa” sytuacja zaogni się na kilku frontach. Odtrącona Petra poprzysięgnie krwawą zemstę swojemu ukochanemu, a Cruz znów spróbuje wydobyć prawdę od Manuela. Do służby dołączy też zupełnie nowy pracownik. Oglądaj 430 odcinek "La Promesa" w piątek, 10 lipca 2026.

Petra planuje odwet, a Cruz naciska na Manuela

Pogrążona w chorobliwej zazdrości Petra reaguje furią na wieść o uczuciu Ignacia do Margarity. Kobieta nie zamierza puścić płazem tego znieważenia i planuje bezlitosną zemstę, która odbije się echem w całej rezydencji. Na wyższych kondygnacjach pałacu, wścibska Cruz z dużą agresją wymusza na Manuelu ujawnienie tożsamości jego tajemniczej ukochanej. Z kolei Catalina zdradza Pelayo, że jej uczucia do niego nie wygasły, jednak potrzebuje czasu, aby podjąć ostateczną decyzję.

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Nowy lokaj w „La Promesie” i awantura u Simony

Don Romulo przedstawia zespołowi służących nowego, tajemniczego lokaja, który rozpocznie pracę w rezydencji. W międzyczasie w pałacowej kuchni rośnie napięcie. Zirytowana Virtudes w stanowczy i ostry sposób zakazuje Candeli wtrącania się w osobiste sprawy jej oraz jej matki, Simony.

Don Rómulo i służąca Virtudes patrzą z niepokojem na kobietę. O losach bohaterów La Promesa czytaj na SE Superseriale.
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„La Promesa – pałac tajemnic”: gdzie i kiedy oglądać 430. odcinek?

Hiszpańską telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić od poniedziałku do piątku o godz. 15:05 na kanale TVP2. Premiera 430. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 lipca 2026 r. Widzowie, którzy ominą transmisję telewizyjną, mają możliwość nadrobienia zaległości w darmowym serwisie TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie epizody.

„La Promesa”: Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu

Z każdym dniem Jana coraz mocniej zagłębia się w mroczne tajemnice rodziny Lujan, odkrywając ukryte intrygi w „La Promesie”. Musi nieustannie lawirować w gąszczu pałacowych kłamstw, jednocześnie pilnując, by jej prawdziwe intencje nie wyszły na jaw. Sytuację komplikuje rosnące uczucie do Manuela, co stawia ją przed dylematem: miłość czy zemsta. Napięcie w rezydencji rośnie, a prawda o losach jej rodziny może okazać się o wiele bardziej przerażająca, niż sądziła.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

  • Ana Garcés (Jana Expósito)
  • Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (Candela García)
  • Carmen Asecas (Catalina Luján)
  • Paula Losada (Jimena)
  • Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (Lope Ruiz)
  • Sara Molina (María Fernández)
  • Laura Simón (Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (Conrado Funes)
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