La Promesa, odcinek 430: Atak furii u Virtudes, nowy lokaj w rezydencji i zemsta Petry

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Petra planuje odwet, a Cruz naciska na Manuela
Pogrążona w chorobliwej zazdrości Petra reaguje furią na wieść o uczuciu Ignacia do Margarity. Kobieta nie zamierza puścić płazem tego znieważenia i planuje bezlitosną zemstę, która odbije się echem w całej rezydencji. Na wyższych kondygnacjach pałacu, wścibska Cruz z dużą agresją wymusza na Manuelu ujawnienie tożsamości jego tajemniczej ukochanej. Z kolei Catalina zdradza Pelayo, że jej uczucia do niego nie wygasły, jednak potrzebuje czasu, aby podjąć ostateczną decyzję.
Nowy lokaj w „La Promesie” i awantura u Simony
Don Romulo przedstawia zespołowi służących nowego, tajemniczego lokaja, który rozpocznie pracę w rezydencji. W międzyczasie w pałacowej kuchni rośnie napięcie. Zirytowana Virtudes w stanowczy i ostry sposób zakazuje Candeli wtrącania się w osobiste sprawy jej oraz jej matki, Simony.
„La Promesa – pałac tajemnic”: gdzie i kiedy oglądać 430. odcinek?
Hiszpańską telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić od poniedziałku do piątku o godz. 15:05 na kanale TVP2. Premiera 430. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 lipca 2026 r. Widzowie, którzy ominą transmisję telewizyjną, mają możliwość nadrobienia zaległości w darmowym serwisie TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie epizody.
„La Promesa”: Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu
Z każdym dniem Jana coraz mocniej zagłębia się w mroczne tajemnice rodziny Lujan, odkrywając ukryte intrygi w „La Promesie”. Musi nieustannie lawirować w gąszczu pałacowych kłamstw, jednocześnie pilnując, by jej prawdziwe intencje nie wyszły na jaw. Sytuację komplikuje rosnące uczucie do Manuela, co stawia ją przed dylematem: miłość czy zemsta. Napięcie w rezydencji rośnie, a prawda o losach jej rodziny może okazać się o wiele bardziej przerażająca, niż sądziła.
Obsada serialu prezentuje się następująco:
- Ana Garcés (Jana Expósito)
- Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (Pía Adarre)
- Joaquín Climent (Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)
- Teresa Quintero (Candela García)
- Carmen Asecas (Catalina Luján)
- Paula Losada (Jimena)
- Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (Petra Arcos)
- Enrique Fortún (Lope Ruiz)
- Sara Molina (María Fernández)
- Laura Simón (Lola Montoro)
- Rafa de Vera (Conrado Funes)