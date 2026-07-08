Znajomość stanowczego prawnika i jego skromnej pracownicy od początku obfitowała w niedopowiedzenia. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, kiedy Sinan, mając dość oskarżeń swojej matki İclal o doprowadzenie do śmierci brata, skłamał na temat posiadania życiowej partnerki. Prawnik próbował zatrudnić aktorkę do tej roli, ale honorowa Aynur kategorycznie odmówiła udziału w takiej farsie, zapędzając go w kozi róg. Dopiero szczere wyznanie mężczyzny o dramatycznych przeżyciach z przeszłości zmiękczyło serce służącej, co zapoczątkowało niebezpieczną grę pozorów, prowadzącą prosto do katastrofy.

Intryga w serialu Dziedzictwo. İclal patrzy im na ręce

Akcja nabrała tempa w momencie, gdy wzruszona historią pracodawcy Aynur w brawurowy sposób ocaliła jego wizerunek. Kobieta pojawiła się na spotkaniu z İclal, gdzie bezbłędnie wcieliła się w rolę wpatrzonej w Sinana ukochanej. Choć charyzma i urok osobisty fałszywej narzeczonej zrobiły na matce prawnika niemałe wrażenie, to jej bezpardonowe i bezpośrednie komentarze wywołały u starszej pani pewien niesmak.

Sprawy skomplikowały się jeszcze mocniej za sprawą wścibskiej Czarnej, która przypadkiem poznała prawdę o mistyfikacji. Jakby tego było mało, udawani zakochani musieli sprostać niezwykle trudnemu zadaniu podczas kolejnej konfrontacji. Para została zmuszona do odtańczenia perfekcyjnego, zmysłowego tanga pod czujnym okiem podejrzliwej İclal, czekającej na najmniejszy błąd z ich strony. Taniec wykonano mistrzowsko, jednak prawdziwe kłopoty nadeszły z zupełnie innej strony.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Odcinek 974 Dziedzictwa. Adalet niszczy reputację Aynur

W 974. epizodzie tureckiego hitu położenie Aynur stanie się wręcz dramatyczne. Adalet, przetrząsając prywatne rzeczy dawnej służącej, natrafi w jej szafce na bardzo wartościowy podarunek, będący elementem umowy zawartej z Sinanem. Odkrycie tak drogocennego przedmiotu w posiadaniu skromnej dziewczyny doprowadzi starszą kobietę do absolutnej furii i utraty panowania nad sobą.

Wzburzona Adalet na forum publicznym rzuci w stronę młodej kobiety oskarżenia o nawiązanie wyrachowanego romansu z zamożnym prawnikiem wyłącznie dla korzyści majątkowych. Dla niezwykle dumnej Aynur, która weszła w ten układ jedynie z litości dla szefa, będzie to druzgocący cios uderzający w jej dobre imię. Otwartym pozostaje pytanie, czy prokurator zdoła zainterweniować na czas i uchronić swoją udawaną partnerkę przed publicznym linczem.

7

Kiedy oglądać odcinek 974 serialu Dziedzictwo na TVP1?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Najnowszy, 974. odcinek zadebiutuje na ekranach w piątek, 10 lipca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie przegapione, a także premierowe epizody są stale dostępne w ofercie internetowej platformy TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiej telenoweli Dziedzictwo

Historia skupia się na losach dwóch córek Yusufa – Seher i Kevser, które mimo skromnego życia tworzyły szczęśliwą rodzinę. Sytuacja ulega zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly, rodzi mu syna (nadając mu imię po dziadku), a następnie zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher o opiekę nad pięcioletnim chłopcem. Po śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana, a zdeterminowana Seher robi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W telewizyjnej produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu