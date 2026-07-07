Dziedzictwo, odcinek 973: Cansel w pułapce kłamstw. Bezwzględna położna żąda fortuny za milczenie

W epizodach numer 969 i 970 byliśmy świadkami tragicznego finału eksperymentów Cansel z groźnymi preparatami na odchudzanie, co doprowadziło do poronienia. Kobieta z zimną krwią postanowiła jednak obrócić tę sytuację przeciwko Nanie, zrzucając na nią winę i fałszywie oskarżając o celowe strącenie ze schodów. Kiedy bliscy zbojkotowali Nanę, tylko Poyraz stanął po stronie żony, będąc głęboko przekonanym o jej niewinności. W 971. odcinku podjął stanowczy krok – spakował rzeczy i razem z Naną oraz Yusufem opuścił rodzinne gniazdo. Ich nowym azylem stała się skromna stolarnia, a problemy nawarstwiają się z każdą chwilą. Tymczasem Cansel coraz bardziej plącze się w pajęczynie swoich intryg, a sytuację mocno komplikuje pojawienie się wścibskiej położnej Şükran, która błyskawicznie odkryła całą maskaradę.

Dziedzictwo, odc. 973: Trudne początki Poyraza i Nany w stolarni

W 973. odsłonie serialu Poyraz zademonstruje niezwykły upór i stanowczość, kategorycznie odmawiając bratu powrotu pod wspólny dach, mimo jego rozpaczliwych błagań. Zdesperowani małżonkowie rzucą się w wir poszukiwań nowego lokum, ale ich plany o spokojnej przystani zderzą się z murem w postaci astronomicznych stawek za wynajem. W obliczu tych trudności ich domem pozostanie stolarnia.

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Dziedzictwo, odc. 973: Semih wkracza do gry. Pozna prawdę o małżeństwie Nany

Dramatyczne kłopoty finansowe pary to idealna okazja dla Semiha, który nie zawaha się jej wykorzystać. Mężczyzna odkrywa bowiem pilnie strzeżoną tajemnicę – związek Nany i Poyraza to czysta fikcja. Aby jeszcze bardziej poróżnić małżonków i ugrać coś dla siebie, Semih – działając za plecami Poyraza – zaproponuje Nanie posadę kelnerki w lokalu swojego przyjaciela.

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Dziedzictwo, odc. 973: Cansel ofiarą szantażu. Şükran żąda wielkich pieniędzy

Prawdziwy cios spadnie jednak na Cansel. Dociekliwa położna Şükran przestanie się tylko domyślać i przejdzie do brutalnej ofensywy. Posiadając wiedzę o prawdziwych przyczynach utraty ciąży, zażąda od kobiety bajońskich sum za dotrzymanie tajemnicy. Zostaje pytanie, czy zdesperowanej Cansel uda się zgromadzić środki na opłacenie milczenia położnej?

Dziedzictwo - gdzie obejrzeć turecki hit?

Losy bohaterów telenoweli „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1. Premierę najnowszego, 973. odcinka zaplanowano na czwartek, 9 lipca 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić zaległości w internecie – wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo - o czym jest serial? Poznaj obsadę

Oś fabuły kręci się wokół Seher i Kevser, córek Yusufa. Chociaż ich życie jest skromne, to jednak przepełnia je szczęście. Sytuacja zmienia się radykalnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly i nadaje synowi imię po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, by zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła apodyktycznego i bezwzględnego Yamana. Od tej chwili Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)