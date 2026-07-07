Dziedzictwo, odcinek 973: Cansel w pułapce kłamstw. Bezwzględna położna żąda fortuny za milczenie

Spis treści
- Dziedzictwo, odc. 973: Trudne początki Poyraza i Nany w stolarni
- Dziedzictwo, odc. 973: Semih wkracza do gry. Pozna prawdę o małżeństwie Nany
- Dziedzictwo, odc. 973: Cansel ofiarą szantażu. Şükran żąda wielkich pieniędzy
- Dziedzictwo - gdzie obejrzeć turecki hit?
- Dziedzictwo - o czym jest serial? Poznaj obsadę
W epizodach numer 969 i 970 byliśmy świadkami tragicznego finału eksperymentów Cansel z groźnymi preparatami na odchudzanie, co doprowadziło do poronienia. Kobieta z zimną krwią postanowiła jednak obrócić tę sytuację przeciwko Nanie, zrzucając na nią winę i fałszywie oskarżając o celowe strącenie ze schodów. Kiedy bliscy zbojkotowali Nanę, tylko Poyraz stanął po stronie żony, będąc głęboko przekonanym o jej niewinności. W 971. odcinku podjął stanowczy krok – spakował rzeczy i razem z Naną oraz Yusufem opuścił rodzinne gniazdo. Ich nowym azylem stała się skromna stolarnia, a problemy nawarstwiają się z każdą chwilą. Tymczasem Cansel coraz bardziej plącze się w pajęczynie swoich intryg, a sytuację mocno komplikuje pojawienie się wścibskiej położnej Şükran, która błyskawicznie odkryła całą maskaradę.
Dziedzictwo, odc. 973: Trudne początki Poyraza i Nany w stolarni
W 973. odsłonie serialu Poyraz zademonstruje niezwykły upór i stanowczość, kategorycznie odmawiając bratu powrotu pod wspólny dach, mimo jego rozpaczliwych błagań. Zdesperowani małżonkowie rzucą się w wir poszukiwań nowego lokum, ale ich plany o spokojnej przystani zderzą się z murem w postaci astronomicznych stawek za wynajem. W obliczu tych trudności ich domem pozostanie stolarnia.
Dziedzictwo, odc. 973: Semih wkracza do gry. Pozna prawdę o małżeństwie Nany
Dramatyczne kłopoty finansowe pary to idealna okazja dla Semiha, który nie zawaha się jej wykorzystać. Mężczyzna odkrywa bowiem pilnie strzeżoną tajemnicę – związek Nany i Poyraza to czysta fikcja. Aby jeszcze bardziej poróżnić małżonków i ugrać coś dla siebie, Semih – działając za plecami Poyraza – zaproponuje Nanie posadę kelnerki w lokalu swojego przyjaciela.
Dziedzictwo, odc. 973: Cansel ofiarą szantażu. Şükran żąda wielkich pieniędzy
Prawdziwy cios spadnie jednak na Cansel. Dociekliwa położna Şükran przestanie się tylko domyślać i przejdzie do brutalnej ofensywy. Posiadając wiedzę o prawdziwych przyczynach utraty ciąży, zażąda od kobiety bajońskich sum za dotrzymanie tajemnicy. Zostaje pytanie, czy zdesperowanej Cansel uda się zgromadzić środki na opłacenie milczenia położnej?
Dziedzictwo - gdzie obejrzeć turecki hit?
Losy bohaterów telenoweli „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1. Premierę najnowszego, 973. odcinka zaplanowano na czwartek, 9 lipca 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić zaległości w internecie – wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
Dziedzictwo - o czym jest serial? Poznaj obsadę
Oś fabuły kręci się wokół Seher i Kevser, córek Yusufa. Chociaż ich życie jest skromne, to jednak przepełnia je szczęście. Sytuacja zmienia się radykalnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly i nadaje synowi imię po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, by zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła apodyktycznego i bezwzględnego Yamana. Od tej chwili Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)