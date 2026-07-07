Dziedzictwo, odcinek 973: Cansel w pułapce kłamstw. Bezwzględna położna żąda fortuny za milczenie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-07 20:07

Czy pilnie strzeżona tajemnica Cansel o okolicznościach utraty dziecka wyjdzie na jaw? Chciwa położna rozpoczyna bezlitosny szantaż. Przedstawiamy streszczenie wstrząsającego, 973. odcinka tureckiej telenoweli „Dziedzictwo”, który widzowie zobaczą w czwartek, 9 lipca.

W epizodach numer 969 i 970 byliśmy świadkami tragicznego finału eksperymentów Cansel z groźnymi preparatami na odchudzanie, co doprowadziło do poronienia. Kobieta z zimną krwią postanowiła jednak obrócić tę sytuację przeciwko Nanie, zrzucając na nią winę i fałszywie oskarżając o celowe strącenie ze schodów. Kiedy bliscy zbojkotowali Nanę, tylko Poyraz stanął po stronie żony, będąc głęboko przekonanym o jej niewinności. W 971. odcinku podjął stanowczy krok – spakował rzeczy i razem z Naną oraz Yusufem opuścił rodzinne gniazdo. Ich nowym azylem stała się skromna stolarnia, a problemy nawarstwiają się z każdą chwilą. Tymczasem Cansel coraz bardziej plącze się w pajęczynie swoich intryg, a sytuację mocno komplikuje pojawienie się wścibskiej położnej Şükran, która błyskawicznie odkryła całą maskaradę.

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Dziedzictwo, odc. 973: Trudne początki Poyraza i Nany w stolarni

W 973. odsłonie serialu Poyraz zademonstruje niezwykły upór i stanowczość, kategorycznie odmawiając bratu powrotu pod wspólny dach, mimo jego rozpaczliwych błagań. Zdesperowani małżonkowie rzucą się w wir poszukiwań nowego lokum, ale ich plany o spokojnej przystani zderzą się z murem w postaci astronomicznych stawek za wynajem. W obliczu tych trudności ich domem pozostanie stolarnia.

Zmartwiona Cansel z serialu Dziedzictwo ma podkrążone oczy i smutny wzrok. O jej kłopotach przeczytasz na SE Superseriale.
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Dziedzictwo, odc. 973: Semih wkracza do gry. Pozna prawdę o małżeństwie Nany

Dramatyczne kłopoty finansowe pary to idealna okazja dla Semiha, który nie zawaha się jej wykorzystać. Mężczyzna odkrywa bowiem pilnie strzeżoną tajemnicę – związek Nany i Poyraza to czysta fikcja. Aby jeszcze bardziej poróżnić małżonków i ugrać coś dla siebie, Semih – działając za plecami Poyraza – zaproponuje Nanie posadę kelnerki w lokalu swojego przyjaciela.

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Dziedzictwo, odc. 973: Cansel ofiarą szantażu. Şükran żąda wielkich pieniędzy

Prawdziwy cios spadnie jednak na Cansel. Dociekliwa położna Şükran przestanie się tylko domyślać i przejdzie do brutalnej ofensywy. Posiadając wiedzę o prawdziwych przyczynach utraty ciąży, zażąda od kobiety bajońskich sum za dotrzymanie tajemnicy. Zostaje pytanie, czy zdesperowanej Cansel uda się zgromadzić środki na opłacenie milczenia położnej?

Dziedzictwo - gdzie obejrzeć turecki hit?

Losy bohaterów telenoweli „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1. Premierę najnowszego, 973. odcinka zaplanowano na czwartek, 9 lipca 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić zaległości w internecie – wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo - o czym jest serial? Poznaj obsadę

Oś fabuły kręci się wokół Seher i Kevser, córek Yusufa. Chociaż ich życie jest skromne, to jednak przepełnia je szczęście. Sytuacja zmienia się radykalnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly i nadaje synowi imię po dziadku. Niestety, wkrótce kobieta traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, by zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła apodyktycznego i bezwzględnego Yamana. Od tej chwili Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sıla Türkoğlu (jako Seher)
  • Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
  • Gülderen Güler (jako Kiraz)
  • Melih Özkaya (jako Ali)
  • Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
  • İpek Arkan (jako Duygu)
  • Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)
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