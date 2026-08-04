La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 451: Catalina wdaje się nowy romans, a Manuel ratuje Curro - ZDJĘCIA

Zagrożenie dla Pii. Romulo reaguje w 451. odcinku „La Promesy”

Mieszkańcy posiadłości wciąż nie mogą być spokojni o życie i zdrowie Pii. Kobieta żyje w nieustannym lęku, obawiając się ataku ze strony swojego oprawcy. Strach paraliżuje jej codzienne funkcjonowanie.

Sytuację próbuje opanować Romulo. Po uzyskaniu akceptacji markiza, decyduje się na przydzielenie Pii specjalnej ochrony. Ma to zagwarantować jej bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko kolejnego incydentu. Niestety, obecność strażników nie wystarcza, by kobieta poczuła ulgę.

Wśród domowników nie brakuje też głosów krytycznych. Petra uważa, że Pia powinna natychmiast wrócić do pracy, ignorując czyhające niebezpieczeństwo. Dla załamanej Pii powrót do starych obowiązków wydaje się jednak niemożliwy.

„La Promesa”: Catalina zbliża się do Adriana. Nowy romans na horyzoncie?

Tymczasem na pierwszy plan wysuwa się relacja Cataliny i Adriana. Para spędza razem coraz więcej czasu, chętnie ucinając sobie pogawędki. Ta zażyłość nie umyka uwadze pozostałych mieszkańców pałacu.

Catalina, po serii bolesnych doświadczeń, w końcu otwiera się na nowe możliwości. W towarzystwie Adriana czuje się bezpiecznie i swobodnie. Mężczyzna wyraźnie okazuje jej swoje zainteresowanie.

Czy ich znajomość przerodzi się w coś głębszego? Wszystko wskazuje na to, że przed nimi początek obiecującej i ważnej relacji.

Konflikt w pałacu. Lope cierpi z powodu Very, a Santos nie cofa się przed niczym

Emocjonalny rollercoaster przeżywa również Lope. Mężczyzna nie może pogodzić się z tym, że Vera związała się z Santosem. Jego rozczarowanie jest na tyle silne, że coraz trudniej mu maskować prawdziwe uczucia.

Santos, świadomy niechęci rywala, postanawia działać bezwzględnie. Jego decyzja może wywołać prawdziwą burzę i doprowadzić do potężnej konfrontacji.

Przed Lope trudny czas. Będzie musiał zaakceptować nową rzeczywistość, podczas gdy napięcie między zainteresowanymi stronami sięgnie zenitu.

Margarita naciska na Martinę w sprawie Ignacia

Margarita uparcie drąży temat związku Martiny z Ignaciem. Próbuje za wszelką cenę namówić dziewczynę do tej relacji, wierząc, że to najlepsze wyjście z sytuacji.

Martina jednak stanowczo odmawia. Zależy jej na niezależności i nie ma zamiaru ulegać presji, udowadniając, że to ona podejmuje decyzje o swoim życiu.

„La Promesa - pałac tajemnic”, odcinek 451 – kiedy i gdzie oglądać?

Premiera 451. odcinka hiszpańskiego serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na poniedziałek, 10 sierpnia o godz. 15:05 na antenie TVP2. Fani produkcji mogą również śledzić losy bohaterów na platformie streamingowej TVP VOD.

„La Promesa – pałac tajemnic” – fabuła i obsada hiszpańskiego hitu

Akcja serialu kostiumowego „La Promesa – pałac tajemnic” toczy się w 1913 roku. Widzowie śledzą losy arystokratycznego rodu i jego służby, zamieszkujących okazałą posiadłość La Promesa. W fabule przeplatają się wątki miłosne, dramaty rodzinne oraz liczne intrygi.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.: Ana Garcés (Jana), Arturo Sancho (Manuel), Eva Martín (Cruz), Manuel Regueiro (Alonso), María Castro (Pía), Jordi Coll (Don Pelayo) i Teresa Quintero (Candela). Wciągająca historia i zaskakujące zwroty akcji to klucz do sukcesu tej produkcji.

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