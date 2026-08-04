Dziedzictwo, odcinek 1002: Nana chce unikąć podróży poślubnej, a Intryga Ezgi wywołuje falę zazdrości u Aynur - ZDJĘCIA

Lęk Nany przed podróżą z mężem. Losowanie imienia u Ibrahima

Wyjazd Nany i Poyraza zupełnie mija się z oczekiwaniami świeżo upieczonego małżonka. Kobieta jest paraliżowana lękiem przed bliskością, co skłania ją do unikania męża w czasie podróży. Z kolei w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje komicznych zdarzeń, które wynikają z wyboru imienia dla wyczekiwanego dziecka.

Spisek Ezgi w "Dziedzictwie". Podejrzenia Aynur o romans z Sinanem

Knucia zawistnych Ezgi i Isil nie mają końca. Kobiety postanawiają wykorzystać dawną pamiątkę od Sinana, by wzbudzić w Aynur przekonanie o zażyłości prokuratora i Ezgi. Bransoletka z inicjałami sprawia, że Aynur traci wiarę w uczciwość mężczyzny.

Emisja odcinka 1002. Gdzie oglądać nowe losy bohaterów "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki można śledzić każdego dnia na TVP1 punktualnie o 16:00. Najnowszy, 1002. odcinek pojawi się w telewizji 15 sierpnia. Dla tych, którzy przegapią transmisję, cała seria jest udostępniana w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada „Dziedzictwo”? Kto wciela się w główne role?

„Dziedzictwo” to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych sekretów. Yusuf, po utracie rodziców, znajduje schronienie u srogiego wuja Yamana. Wszystko zmienia się, kiedy pojawia się Seher. Początkowa wzajemna niechęć opiekunów ewoluuje w głębokie uczucie, które stanowi opokę dla chłopca.

Kolejne serie to jeszcze więcej dramatycznych chwil i bolesnych strat. Śmierć Yamana Kırımlı oznacza, że ciężar opieki nad Yusufem przejmuje Nana Maryam, która musi kontynuować rodzinną spuściznę.

Sytuacja Nany staje się dramatyczna, gdy grozi jej wydalenie z kraju. Aby ocalić chłopca przed kolejnym koszmarem, Poyraz zgadza się na fikcyjne małżeństwo, by uchronić ją przed deportacją. To pragmatyczne rozwiązanie staje się podłożem licznych intryg i niespodziewanych emocji.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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