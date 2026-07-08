Panna młoda, odcinek 143: Hancer ukryje ciążę przed rodziną. Cihan zjawi się pod jej domem - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 143: Hancer ukryje ciążę przed Cihanem i rodziną

W poniedziałek, 13 lipca 2026 roku o godzinie 17.20 na antenie TVP2 widzowie zobaczą 143. odcinek serialu "Panna młoda". Będąca w trzecim miesiącu ciąży Hancer postanowi zataić informację o spodziewanym za pół roku narodzeniu dziecka Cihana. Przyszłej matce będzie coraz trudniej maskować swój stan przed domownikami – Cemilem, Deryą oraz ich synkiem Emirem. O fakcie, że główna bohaterka ma zostać mamą, będzie wiedziała wyłącznie zamożna kobieta, u której Hancer pracuje jako sprzątaczka.

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Konflikt w 143. odcinku "Panna młoda". Derya żąda pieniędzy od ciężarnej Hancer

Pomimo narastającego przemęczenia i gorszego samopoczucia Hancer w 143 odcinku "Panna młoda" nie porzuci swojej pracy. Zarobki są dla niej jedyną szansą na zgromadzenie funduszy na wyprawkę dla noworodka. Z tego powodu kobieta zacznie w tajemnicy chować część swojej pensji do koperty, którą ukryje w kanapie znajdującej się w salonie Cemila.

Bohaterka nie przekaże Deryi całej kwoty zarobionej podczas sprzątania. Bratowa szybko zauważy braki finansowe i zacznie oskarżać Hancer o unikanie dokładania się do wspólnych wydatków.

-Resztę muszę zostawić sobie. Potrzebuję kupić kilka rzeczy – powie przyszła mama.

W odpowiedzi Derya stwierdzi: - Po co ci pieniądze? Nie płacisz czynszu. Masz dach nad głową, jedzenie, wszystko gotowe. Czego jeszcze ci trzeba?

Hancer, próbując uniknąć kolejnej kłótni, odpowie spokojnie: - Jutro oddam ci całą wypłatę.

Te słowa nie uspokoją jednak bratowej, która wprost wykrzyczy ostrym tonem: - Lepiej żebyś oddała. Myślisz, że utrzymanie domu nic nie kosztuje? Codziennie gotuję, kupuję jedzenie. Prąd, woda… wszystko drożeje”.

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Tajemnica i problemy finansowe Hancer w 143 odcinku "Panna młoda"

Kiedy w 143. odcinku "Panna młoda" żona Cemila uda się na targ, Hancer starannie zamaskuje swój zaokrąglający się brzuch i zabezpieczy kopertę z oszczędnościami w pościeli na kanapie. Następnie przyszła mama przystąpi do drobiazgowego wyliczania nadchodzących wydatków związanych z narodzinami potomka. Szybko zorientuje się, że jej dotychczasowe oszczędności są kroplą w morzu potrzeb, a koszt wyprawki drastycznie przekracza jej możliwości.

Załamana Hancer wypowie do siebie znamienne słowa:

- Oboje was ukrywam pod ubraniami. Ciebie i te pieniądze. Tylko ty rośniesz znacznie szybciej niż ta koperta. Czapeczki, body, skarpetki, pieluszki tetrowe… To już prawie 300 lir… Pampersy na miesiąc… 450. Łóżeczko, przewijak to ponad pięć tysięcy… A ja już nie mam pieniędzy, choć lista nawet się nie skończyła. Jak ja mam sobie z tym wszystkim poradzić? Jak mam zapewnić ci wszystko, czego potrzebujesz, pracując jako sprzątaczka?

Główna bohaterka zrozumie, że przed nią dramatyczna walka o życie dziecka...

Cihan pod domem brata Hancer w 143 odcinku "Panna młoda"

W trakcie wspólnej kolacji w 143. odcinku serialu "Panna młoda", ciężarna Hancer będzie zmuszona potajemnie opuścić dom, ponieważ silne mdłości uniemożliwią jej zjedzenie posiłku. Wymykająca się na zewnątrz bohaterka nie dostrzeże zaparkowanego opodal pojazdu Cihana. Mężczyzna będzie z ukrycia, ze łzami w oczach, obserwował swoją ukochaną. Wciąż jednak nie będzie miał najmniejszego pojęcia o tym, że kobieta nosi pod sercem jego dziecko.