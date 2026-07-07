Złoty chłopak, odcinek 329: Tajemnicze zaginięcie Duru i Hatice! Policja przeszuka dom Saffeta

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„Złoty chłopak”, odcinek 329: Skrupulatny plan Karama i zaginięcie Duru oraz Hatice
Fabuła serialu "Złoty chłopak" przeskakuje o cztery lata, jednak dawne konflikty wciąż dają o sobie znać. Wcześniej Serpil zdobyła niepodważalne dowody na to, że Karam symulował problemy psychiczne. Mężczyzna celowo unikał odpowiedzialności, aby na chłodno przygotować odwet.
Mimo ostrzeżeń prokuratora, radosne przyjęcie w rezydencji Korhanów zamienia się w koszmar. W dniu przeniesienia Karama ze szpitala do aresztu domowego, wykorzystując ogromne zamieszanie w trakcie imprezy, ktoś porywa Duru i Hatice. Rodzina od razu rozpoczyna gorączkowe poszukiwania.
Ferit i Abidin oskarżają Karama w 329 odcinku serialu "Złoty chłopak". Policja wkroczy do domu Saffeta
Akcja poszukiwawcza w 329. odcinku "Złotego chłopaka" nabiera niezwykłego tempa. Najbliżsi szybko uświadamiają sobie, że zaginione dziewczynki padły ofiarą starannie zaplanowanego uprowadzenia. Na teren posiadłości wkraczają śledczy, by rozpocząć wyścig z czasem.
Początkowo Ferit i Abidin kierują podejrzenia w stronę Karama, łącząc porwanie z jego opuszczeniem zamkniętego ośrodka. Sytuacja ulega diametralnej zmianie po sprawdzeniu nagrań z kamer monitoringu. Zabezpieczony przez techników materiał wideo jednoznacznie wskazuje na udział Saffeta w tym dramatycznym zdarzeniu.
Dysponując nowym tropem, mundurowi w towarzystwie wściekłych Korhanów przeprowadzają błyskawiczny szturm na dom Tarika i Saffeta. Funkcjonariusze dokładnie przeczesują cały teren w poszukiwaniu Duru oraz Hatice. Dynamiczna akcja kończy się jednak całkowitą porażką. Brakuje śladów obecności dziewczynek, a sam podejrzany odpowiada na wszystkie oskarżenia wyłącznie kpiącym uśmiechem.
„Złoty chłopak” odcinek 329: Gdzie oglądać serial w TVP1?
Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1 w dni powszednie dokładnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 329. odcinek zadebiutuje na ekranach w środę 8 lipca 2026 roku. Widzowie mogą przygotować się na ogromną dawkę skrajnych emocji. Regularna emisja ułatwia śledzenie skomplikowanych losów Ferita czy Seyran.
„Złoty chłopak”: Pełna obsada tureckiej telenoweli
W produkcji telewizyjnej możemy oglądać następujących aktorów:
- Afra Saraçoğlu wciela się w postać Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir odgrywa rolę Ferita Korhana
- Çetin Tekindor występuje jako Halis Korhan
- Şerif Sezer gra na ekranie Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu pojawia się jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ to serialowy Orhan Korhan
- Gözde Kansu kreuje postać Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jest odtwórcą roli Abidina
- Beril Pozam można oglądać jako Sunę Şanlı
- İrem Altuğ występuje na ekranie jako Sultan
- Öznur Serçeler gra Asuman Korhan
- Hülya Duyar wciela się w Şefikę
- Diren Polatoğulları to serialowy Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı odgrywa Esmę Şanlı
- Yiğit Tuncay kreuje postać Latifa
- Selen Özbayrak pojawia się jako Dicle
- Umut Gezer występuje jako Yusuf
- Taro Emir gra Tekina Kayę
- Binnur Kaya wciela się w Nükhet