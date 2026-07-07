Złoty chłopak, odcinek 329: Tajemnicze zaginięcie Duru i Hatice! Policja przeszuka dom Saffeta

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-07 20:11

Rodzina Korhanów w 329 odcinku tureckiego serialu "Złoty chłopak" ponownie zmierzy się z ogromnym dramatem, a w rezydencji wybucha prawdziwa panika po tajemniczym zniknięciu dwóch dziewczynek. Podczas policyjnego śledztwa głównym podejrzanym niespodziewanie stanie się bezwzględny Saffet. Sprawdź, co dokładnie wydarzy się w 329 odcinku "Złotego chłopaka" i poznaj szczegóły tej sprawy.

„Złoty chłopak”, odcinek 329: Skrupulatny plan Karama i zaginięcie Duru oraz Hatice

Fabuła serialu "Złoty chłopak" przeskakuje o cztery lata, jednak dawne konflikty wciąż dają o sobie znać. Wcześniej Serpil zdobyła niepodważalne dowody na to, że Karam symulował problemy psychiczne. Mężczyzna celowo unikał odpowiedzialności, aby na chłodno przygotować odwet.

Mimo ostrzeżeń prokuratora, radosne przyjęcie w rezydencji Korhanów zamienia się w koszmar. W dniu przeniesienia Karama ze szpitala do aresztu domowego, wykorzystując ogromne zamieszanie w trakcie imprezy, ktoś porywa Duru i Hatice. Rodzina od razu rozpoczyna gorączkowe poszukiwania.

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Ferit i Abidin oskarżają Karama w 329 odcinku serialu "Złoty chłopak". Policja wkroczy do domu Saffeta

Akcja poszukiwawcza w 329. odcinku "Złotego chłopaka" nabiera niezwykłego tempa. Najbliżsi szybko uświadamiają sobie, że zaginione dziewczynki padły ofiarą starannie zaplanowanego uprowadzenia. Na teren posiadłości wkraczają śledczy, by rozpocząć wyścig z czasem.

Początkowo Ferit i Abidin kierują podejrzenia w stronę Karama, łącząc porwanie z jego opuszczeniem zamkniętego ośrodka. Sytuacja ulega diametralnej zmianie po sprawdzeniu nagrań z kamer monitoringu. Zabezpieczony przez techników materiał wideo jednoznacznie wskazuje na udział Saffeta w tym dramatycznym zdarzeniu.

Dysponując nowym tropem, mundurowi w towarzystwie wściekłych Korhanów przeprowadzają błyskawiczny szturm na dom Tarika i Saffeta. Funkcjonariusze dokładnie przeczesują cały teren w poszukiwaniu Duru oraz Hatice. Dynamiczna akcja kończy się jednak całkowitą porażką. Brakuje śladów obecności dziewczynek, a sam podejrzany odpowiada na wszystkie oskarżenia wyłącznie kpiącym uśmiechem.

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„Złoty chłopak” odcinek 329: Gdzie oglądać serial w TVP1?

Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1 w dni powszednie dokładnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 329. odcinek zadebiutuje na ekranach w środę 8 lipca 2026 roku. Widzowie mogą przygotować się na ogromną dawkę skrajnych emocji. Regularna emisja ułatwia śledzenie skomplikowanych losów Ferita czy Seyran.

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„Złoty chłopak”: Pełna obsada tureckiej telenoweli

W produkcji telewizyjnej możemy oglądać następujących aktorów:

  • Afra Saraçoğlu wciela się w postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir odgrywa rolę Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor występuje jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer gra na ekranie Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu pojawia się jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ to serialowy Orhan Korhan
  • Gözde Kansu kreuje postać Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jest odtwórcą roli Abidina
  • Beril Pozam można oglądać jako Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ występuje na ekranie jako Sultan
  • Öznur Serçeler gra Asuman Korhan
  • Hülya Duyar wciela się w Şefikę
  • Diren Polatoğulları to serialowy Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı odgrywa Esmę Şanlı
  • Yiğit Tuncay kreuje postać Latifa
  • Selen Özbayrak pojawia się jako Dicle
  • Umut Gezer występuje jako Yusuf
  • Taro Emir gra Tekina Kayę
  • Binnur Kaya wciela się w Nükhet
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.