Złoty chłopak, odcinek 329: Tajemnicze zaginięcie Duru i Hatice! Policja przeszuka dom Saffeta

„Złoty chłopak”, odcinek 329: Skrupulatny plan Karama i zaginięcie Duru oraz Hatice

Fabuła serialu "Złoty chłopak" przeskakuje o cztery lata, jednak dawne konflikty wciąż dają o sobie znać. Wcześniej Serpil zdobyła niepodważalne dowody na to, że Karam symulował problemy psychiczne. Mężczyzna celowo unikał odpowiedzialności, aby na chłodno przygotować odwet.

Mimo ostrzeżeń prokuratora, radosne przyjęcie w rezydencji Korhanów zamienia się w koszmar. W dniu przeniesienia Karama ze szpitala do aresztu domowego, wykorzystując ogromne zamieszanie w trakcie imprezy, ktoś porywa Duru i Hatice. Rodzina od razu rozpoczyna gorączkowe poszukiwania.

Ferit i Abidin oskarżają Karama w 329 odcinku serialu "Złoty chłopak". Policja wkroczy do domu Saffeta

Akcja poszukiwawcza w 329. odcinku "Złotego chłopaka" nabiera niezwykłego tempa. Najbliżsi szybko uświadamiają sobie, że zaginione dziewczynki padły ofiarą starannie zaplanowanego uprowadzenia. Na teren posiadłości wkraczają śledczy, by rozpocząć wyścig z czasem.

Początkowo Ferit i Abidin kierują podejrzenia w stronę Karama, łącząc porwanie z jego opuszczeniem zamkniętego ośrodka. Sytuacja ulega diametralnej zmianie po sprawdzeniu nagrań z kamer monitoringu. Zabezpieczony przez techników materiał wideo jednoznacznie wskazuje na udział Saffeta w tym dramatycznym zdarzeniu.

Dysponując nowym tropem, mundurowi w towarzystwie wściekłych Korhanów przeprowadzają błyskawiczny szturm na dom Tarika i Saffeta. Funkcjonariusze dokładnie przeczesują cały teren w poszukiwaniu Duru oraz Hatice. Dynamiczna akcja kończy się jednak całkowitą porażką. Brakuje śladów obecności dziewczynek, a sam podejrzany odpowiada na wszystkie oskarżenia wyłącznie kpiącym uśmiechem.

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„Złoty chłopak” odcinek 329: Gdzie oglądać serial w TVP1?

Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1 w dni powszednie dokładnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 329. odcinek zadebiutuje na ekranach w środę 8 lipca 2026 roku. Widzowie mogą przygotować się na ogromną dawkę skrajnych emocji. Regularna emisja ułatwia śledzenie skomplikowanych losów Ferita czy Seyran.

Sonda Wolisz tureckie, czy polskie seriale? Tureckie Polskie Nie lubię ani jednych, ani drugich

„Złoty chłopak”: Pełna obsada tureckiej telenoweli

W produkcji telewizyjnej możemy oglądać następujących aktorów:

Afra Saraçoğlu wciela się w postać Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir odgrywa rolę Ferita Korhana

Çetin Tekindor występuje jako Halis Korhan

Şerif Sezer gra na ekranie Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu pojawia się jako İfakat Korhan

Emre Altuğ to serialowy Orhan Korhan

Gözde Kansu kreuje postać Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jest odtwórcą roli Abidina

Beril Pozam można oglądać jako Sunę Şanlı

İrem Altuğ występuje na ekranie jako Sultan

Öznur Serçeler gra Asuman Korhan

Hülya Duyar wciela się w Şefikę

Diren Polatoğulları to serialowy Kazım Şanlı

Sezin Bozacı odgrywa Esmę Şanlı

Yiğit Tuncay kreuje postać Latifa

Selen Özbayrak pojawia się jako Dicle

Umut Gezer występuje jako Yusuf

Taro Emir gra Tekina Kayę

Binnur Kaya wciela się w Nükhet