Wszystko zaczęło się w dniu, który miał być pełen radości dla całej rodziny. Niedawno Seyran podzieliła się z Feritem wspaniałą wiadomością o ciąży, a bliscy z entuzjazmem celebrowali jej sukces na studiach. Rodzinną sielankę, która trwała przez cztery lata, brutalnie zakończyło wypuszczenie ze szpitala psychiatrycznego niebezpiecznego Karama oraz niespodziewane, zagadkowe zaginięcie Duru i Hatice. Chociaż od razu powiadomiono policję, a Ferit i Abidin skierowali swoje oskarżenia na Karama i Saffeta, rewizja u wrogów nie przyniosła żadnych rezultatów. Tuż przed nowym odcinkiem, sytuacja stała się beznadziejna.

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Desperacki krok Ferita w 330. odcinku serialu „Złoty chłopak”

W 330. odcinku serialu „Złoty chłopak” z każdą chwilą maleją szanse na odnalezienie zaginionych dzieci. Suna, po wielu dniach pełnych łez i niepewności, zacznie powoli tracić wiarę w to, że jeszcze kiedyś weźmie w ramiona dziewczynki. Oliwy do ognia doleje fakt, że sprawa przestanie być wewnętrznym problemem Korhanów. Informacje o porwaniu dzieci z potężnej familii trafią do mediów, które natychmiast nagłośnią ten przerażający incydent, oblegając rezydencję.

Dostrzegając załamanie swoich bliskich i powolne działania policji, Ferit stwierdzi, że nie może dłużej zwlekać. Przekonany, że za uprowadzeniem stoją jego starzy wrogowie, posunie się do najbardziej ryzykownych działań. Młody Korhan zaplanuje porwanie Tarika! Ferit zamknie go w pułapce i przy pomocy siły oraz gróźb spróbuje wydobyć z niego informacje o miejscu przebywania dzieci. Czy to nielegalne posunięcie przyniesie oczekiwane rezultaty?

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Hatice wraca do rodziny i wyjawia prawdę

Podczas gdy Ferit będzie brutalnie przesłuchiwał Tarika, w innym miejscu nastąpi ogromny przełom. Policji uda się w końcu trafić na ślad i odnaleźć Hatice! Dziewczynka, cała i bezpieczna, powróci do domu, by znów paść w ramiona zszokowanej rodziny. Szczęście z powrotu jednego dziecka zostanie jednak szybko przysłonięte obawą o drugie – Duru nadal pozostanie nieodnaleziona.

Kiedy emocje nieco opadną, Hatice złoży oświadczenie, które rzuci nowe światło na sprawę porwania. Dziewczynka z przejęciem opowie, że udało jej się wyrwać z rąk porywaczy tylko dzięki odwadze Duru, która pomogła jej uciec! Gdzie w tej chwili przebywa bohaterska Duru i czy Korhanowie zdążą ją ocalić, zanim przestępcy zauważą, że Hatice uciekła?

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Gdzie i kiedy oglądać serial „Złoty chłopak”?

Serial "Złoty chłopak" jest emitowany na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek 9 lipca 2026 roku fani produkcji będą mogli obejrzeć 330 odcinek, pełen emocji, nieoczekiwanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienne emisje pozwalają na bieżące śledzenie losów Ferita, Seyran, Sinana oraz innych bohaterów.

„Złoty chłopak” – aktorzy i role

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.: