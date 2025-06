To jeden z dłuższych seriali! Sprawdź, ile odcinków ma "Miłość i nadzieja"

Miłość i nadzieja. Zeynep poprosi Bülenta, aby to on zdecydował z kim ma zamieszkać! Streszczenie odcinka 213 Ask ve umut (12.06.2025)

Spis treści

"Miłość i nadzieja" – kolejny turecki serial TVP

"Ask ve umut" to serial, którego premiera w Turcji odbyła się w 2022 roku. To nie tylko opowieść o dorastaniu młodziutkiej Zeynep, która dostała się na studia prawnicze, a niedługo potem dowiedziała się, że jej matka została aresztowana. Dziewczyna zostaje całkiem sama, ale szuka jej biologiczny ojciec Bulent, którego jej mama w ostatniej chwili poprosiła o pomoc. Po kilku dniach Zeynep przystaje na pomoc Bulenta, a ten zabiera ją do swojego domu...

"Miłość i nadzieja" to także historia przystojnego Kuzeya, który uwikłany jest w związek z przebiegłą Handan, ale jego serce bije dla Elif. Matka prawnika robi wszystko, aby ten zapomniał o ślicznej stażystce, ożenił się w końcu z Handan i dał jej upragnionego wnuka...

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Wyjaśniamy, kim tak naprawdę jest Sila. Skrywa sekret, który wszystko zmieni

"Miłość i nadzieja" - ile ma odcinków?

W Turcji serial "Ask ve umut" doczekał się 285 odcinków, które podzielone zostały na dwa sezony. Każdy z odcinków emitowanych przez turecki Kanal D trwa ok. 55 minut. W Polsce będzie ich zapewne więcej. Tureckie odcinki zostaną podzielone na 40-45-minutowe epizody. Jeśli TVP zdecyduje się wyemitować całość, to najpewniej w Polsce będzie liczyć ok. 340-350 odcinków.

Pomimo swojej długości, serial "Miłość i nadzieja" został zakończony, co z pewnością ucieszy widzów, którzy szukają kompletnych i dobrze zbudowanych fabuł.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Ege i Melis wezmą ślub! Tak będzie wyglądać uroczystość i finał 1. sezonu

"Miłość i nadzieja" – kiedy oglądać?

Telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 w TVP2. "Miłość i nadzieja" zastąpiła w ramówce TVP "Zakazany owoc". Warto przypomnieć, że serial o Yildiz i Ender w Turcji doczekał się 177 odcinków. W Polsce wyszło ich aż 502! Ostatni odcinek można było obejrzeć w środę, 17 lipca 2024 r.

Emisja "Ask ve umut" rozpoczęła się zaraz po zakończeniu "Zakazanego owocu". 1. odcinek serialu "Miłość i nadzieja" mogliśmy obejrzeć w 18 lipca 2024 r., o godz. 17:15 w TVP2.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Zeynep w sukni ślubnej! Razem z Ege wezmą ślub? Zdradzamy, co się wydarzy