Miłość i nadzieja. Zeynep poprosi Bülenta, aby to on zdecydował z kim ma zamieszkać! Streszczenie odcinka 213 Ask ve umut (12.06.2025)

Miłość i nadzieja. Zeynep wróci do zdrowia. Co będzie dalej?

Miłość, manipulacje i presja – w nowych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" uczucia Ege zostaną wystawione na próbę. Po tym jak Zeynep wyjdzie ze szpitala, Melis będzie chciała jak najszybciej poślubić Ege, ale chłopak ponownie zbliży się do Zeynep i zacznie mieć poważne wątpliwości w kwestii rychłego ożenku.

Ege będzie opiekował się Zeynep i pomagał jej wrócić do pełni sił, w tym samym czasie jego matka razem z Melis będą knuły, jak ich rozdzielić.

Belkıs kupi nawet dla Melis suknię ślubną, ale Zeynep i tak powie, co o tym wszystkim myśli. Dziewczyna wyzna wprost, że nie wierzy w ich miłość, a jej słowa trafiają do Ege, który zacznie mieć poważne wątpliwości, czy uczucie, które łączy go z Melis, jest prawdziwe.

Niedługo później Melodi, czyli siostra Ege namówi Zeynep, aby przymierzyła suknię ślubną Melis.

- Wiesz co, myślę, że bardzo do ciebie pasuje. Spróbuj, przymierz ją. Nie ma mamy i Melis. Myślę, że będziesz wyglądać wspaniale - powie nastolatka.

Miłość i nadzieja. Zeynep w sukni ślubnej doprowadzi Melis do szału!

Zeynep ostatecznie się zgodzi i przymierzy suknię ślubną Melis, a Ege oniemieje z wrażenia, gdy ją zobaczy! Wszystko zepsuje jednak Melis, która wróci wcześniej do domu.

- Co tu się dzieje?! Dlaczego Melodi ubrałaś ją w moją suknię? - zacznie wrzeszczeć.

Melis wpadnie w furię, gdy zobaczy Zeynep w sukni ślubnej – tej samej, którą Belkıs kupiła z myślą o niej. Melodi spróbuje pomóc Zeynep i wziąć winę na siebie, a ostatecznie nastolatka też straci cierpliwość i zdemaskuje prawdziwe intencje Melis wobec Ege.

- Może nie chcę, żebyś była blisko mojego brata, co? Mam już dość tych wszystkich kłótni. Problem nie leży w Zeynep, tylko w tobie - powie rezolutnie Melodi.

Po tych wydarzeniach Ege zacznie dojrzewać do decyzji o zerwaniu z Melis. Jednak wcale nie będzie to takie proste i chłopak zostanie w pewien sposób zmuszony do ożenku...

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.