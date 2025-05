Miłość i nadzieja. Oto nowa ukochana Kuzeya. Kim jest Sila? Ujawniamy największy sekret serialu!

Dziedzictwo. Szaleńcze poszukiwania Yusufa! Jak to się skończy? Streszczenie 579. odcinka Emanet (23.05.2025)

Miłość i nadzieja. Kim jest Sila (Ilayda Orkut)?

Sila to piękna i zaradna dziewczyna, która dorastała pod okiem wrednej macochy, ale o tym nie wie i nazywa ją swoją matką. Brak matczynej miłości próbuje jakoś sobie zrekompensować i bardzo troszczy się o swoją siostrę (przyrodnią) Bahar. Cavidan dla obu dziewczyn jest bardzo surowa.

Sila nie jest wykształcona, ale ma silną intuicję, kocha przyrodę i wszystko, co żyje. Jej pierwszą miłością jest Kuzey. Kiedy jednak zdaje sobie sprawę, że Bahar także się w nim podkochuje, Sila się wycofuje...

Widzowie szybko dostrzegli, że Sila nie jest zwykłą dziewczyną ze wsi i skrywa jakąś tajemnicę...

W postać Sili wcieliła się Ilayda Orkut. To urodzona 26 czerwca 1998 r. turecka aktorka, która ukończyła Wydział Aktorski Państwowego Konserwatorium na Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze.

Postać Sili w serialu "Miłość i nadzieja" to jej pierwsza poważna rola.

Jak Kuzey pozna Silę?

Po tragicznych wydarzeniach i śmierci Elif, Kuzey kompletnie się załamał. Prawnik uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i to właśnie wtedy w jego życiu pojawiła się Sila – piękna, zaradna i odważna kobieta, która uratowała mu życie. Sila przygarnęła go do swojego domu i zaczęła się nim opiekować po wypadku.

Ich relacja rozwija się powoli, ale wkrótce między nimi zacznie tlić się uczucie. Problemem okaże się matka Sili, a tak naprawdę jej macocha, która zrobi wszystko, aby wyswatać z Kuzeyem swoją biologiczną córkę Bahar, a nie pasierbicę...

Jaką tajemnicę skrywa Sila z serialu Miłość i nadzieja?

Sila przez całe życie była wychowywana przez kobietę, którą nazywa swoją matką, jednak to tylko część historii. Dziewczyna nie ma pojęcia, że Cavidan nie jest jej matką a macochą. Prawdę odkryje Kuzey, a o tym, co wykażą zlecone przez niego badania DNA dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ.

Tam wyjaśniamy, kto tak naprawdę jest biologiczną matką Sili, czyli nowej ukochanej Kuzeya.