Gra z Cieniem, odcinek 3: Helena w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Trafi do celi z groźnymi więźniarkami?

"Gra z Cieniem" odcinek 3 - niedziela, 29.09.2024, o godz. 20.20 w TVP1

W 3 odcinku "Gra z Cieniem" Helena zostanie osadzona w celi z pięcioma innymi więźniarkami, które od razu wzbudzą jej niepokój. Kobiety będą wobec siebie nieufne, a napięcie między nimi będzie rosło z każdą chwilą. Wydarzenia, które będą miały miejsce w celi, mogą okazać się niebezpieczne dla Heleny, która nie będzie miała pojęcia, dlaczego znalazła się w towarzystwie takich osób.

Tymczasem Bartman (Wiesław Cichy) zleci Koskowi (Marcin Hycnar) obserwację sekretarza Poselstwa Danii i jego żony, Niny (Karolina Gruszka), podejrzewając, że mogą oni być powiązani ze sprawą "Cienia". W 3 odcinku "Gra z Cieniem" Nina będzie miała kluczową rolę w rozwikłaniu zagadki, a Helena znajdzie się w centrum niebezpiecznej intrygi...

Więźniarki, które zagrożą życiu Heleny?

Helena będzie musiała walczyć o przetrwanie w 3 odcinku "Gra z Cieniem", kiedy trafi do celi z innymi więźniarkami? Każda z nich będzie miała swoją własną, mroczną historię i żadna nie będzie skłonna do współpracy. Wzajemna nieufność i napięcie doprowadzą do eskalacji konfliktu, który może mieć tragiczne konsekwencje. Helena nie będzie miała wyjścia – będzie musiała znaleźć sposób, aby zjednać sobie to towarzystwo lub stanąć do walki o życie. Czy uda jej się wyjść cało z tego dramatycznego starcia?

Czy Helena przetrwa w więzieniu?

Wydarzenia w 3 odcinku "Gra z Cieniem" zapowiadają się dramatycznie. Nowy naczelnik więzienia, Norman, wprowadzi surowe zasady, które jeszcze bardziej skomplikują życie Heleny za kratkami. Sytuacja w więzieniu stanie się nieprzewidywalna, a Helena będzie musiała stawić czoła nie tylko więźniarkom, ale również brutalnym realiom nowego zarządcy. Czy Helena zdoła przetrwać w tych warunkach? W 3 odcinku "Gra z Cieniem" walka o przetrwanie stanie się jej codziennością, a każdy błąd może oznaczać dla niej śmiertelne konsekwencje.