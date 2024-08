Gra z cieniem. Nowy serial kryminalny pełen szpiegowskich intryg i zawiłych romansów. Kiedy premiera?

"Gra z cieniem". Kiedy i gdzie oglądać serial?

TVP oficjalnie potwierdziła, że premiera "Gry z cieniem" odbędzie się już tej jesieni. To będzie jeden z najgorętszych tytułów sezonu, który na pewno przyciągnie przed ekrany miliony widzów. Fani seriali kryminalnych, pełnych tajemnic i intryg, powinni już teraz zapisać sobie ten tytuł w kalendarzach. Premiera serialu "Gra z cieniem" odbędzie się już w niedzielę 15 września, o godz. 20:30 w TVP1. Kolejne odcinki produkcji emitowane będą co niedzielę o tej samej porze.

Obsada "Gry z cieniem" przyciągnie przed ekrany

W "Grze z cieniem" zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd polskiego kina. Twórcy zadbali o to, by każdy aktor w tej produkcji wniósł do niej coś wyjątkowego. Kinga Dębska, która odpowiada za reżyserię, postawiła na głęboką psychologizację postaci, co sprawi, że będziemy mogli zobaczyć nie tylko ich zewnętrzne działania, ale także poznać ich wewnętrzne motywacje i lęki. W roli głównej zobaczymy między innymi Natalię Rybicką, Marcina Hycnara, Karolinę Gruszkę i Grzegorza Małeckiego, a także inne znane postacie polskiego kina, takie jak Kinga Preis, Anna Dereszowska, czy Cezary Żak.

O czym jest serial "Gra z cieniem"?

Serial "Gra z cieniem" przeniesie widzów do Polski lat 50. XX wieku, okresu stalinowskiego, gdzie życie codzienne było przesiąknięte strachem, a tajne służby miały ogromne wpływy. Historia skupi się na młodych bohaterach, którzy próbują znaleźć swoje miejsce w tym skomplikowanym świecie. Miłość, zdrada, tajemnice i zbrodnie splotą się w dynamicznej fabule, w której każdy wybór moralny bohaterów wpłynie na ich losy oraz szerszy kontekst polityczny. Serial TVP pokaże, jak decyzje jednostki mogą zmieniać bieg historii.