Emanet. Ali zostanie gwiazdą internetu? Nagranie z jego udziałem stanie się hitem! Streszczenie odcinków 396 i 397 Emanet (6-7.11.2024)

Choć trudno w to uwierzyć, skromny komisarz Ali zostanie gwiazdą internetu! Nagranie z jego udziałem, które Ibo i Kirpi wrzucą do sieci, wywoła prawdziwy szał, a kobiety będą zabiegały o jego uwagę! Zobacz w galerii ZDJĘĆ, do jakiej sytuacji dojdzie w Emanet. Czy Ali będzie zadowolony ze swojej popularności?