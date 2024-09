Dziedzictwo. Ziya ucieknie z domu! Omotany przez matkę zrobi TO Seher! Streszczenie 342. odcinka Emanet [10.09.2024]

Miłość i nadzieja. Tak Zeynep dowie się, że Bülent jest jej ojcem!? "Co chcesz mi wyjaśnić tato?". Streszczenie odcinka 33 Ask ve umut (17.09.2024)

Spis treści

"Emanet". Ruszają poszukiwania Ziyi. Kto go odnajdzie?

W 343. odcinku "Emanet" Seher powie mężowi, że Ziya uciekł z rezydencji. Przypomnijmy, że wcześniej usłyszał, że Canan jest śmiertelnie chora i postanowił się nią zaopiekować. Po srogiej kłótni z Yamanem, udało mu się wykiwać Seher i wydostać się z domu.

Kiedy jego brat dowie się o ucieczce, szybko rozpocznie poszukiwania Ziyi. Wie, że jego brat nie poradzi sobie sam w mieście. Będzie miał jednak nadzieję, że odnajdzie go w domu Canan. Ich matka, kiedy dowie się, co się stało, będzie udawała przejętą. Okaże się bowiem, że nie ma u niej syna.

Podstępna żmija przypomni sobie, że kiedyś kazała Ziyi czekać na siebie w określonym miejscu. Będzie wierzyć, że jeśli to jej uda się go odnaleźć, zyska bilet wstępu do rezydencji.

Czytaj także: Śmierć Zuhal! Przyjdzie zabić, a sama wyzionie ducha!

Tymczasem przerażony Ziya faktycznie będzie czekał na matkę w miejscu, o którym myśli Canan. To jej uda się go odnaleźć!

Mamo, przyjechałem tu! Powiedziałaś, że mam tu czekać i czekałem! Jesteś!

- ucieszy się na widok matki.

Kobieta wykorzysta sytuację, by przedstawić synowi swoją wersję wydarzeń z przeszłości.

Co jeszcze wydarzy się w 343. odcinku "Emanet"?

Podczas obławy na Cafera sytuacja komplikuje się - Ali i Duygu zostają schwytani przez przestępców. Cafer obiecuje, że daruje im życie, jeśli odwołają akcję. Ali udaje, że się zgadza, przekazując jednocześnie Fratowi zaszyfrowaną wiadomość. Ali i Duygu próbują uciec.

Tymczasem zjawia się kolejny wróg Yamana - brat Camgöza, Hakan, który chce pomścić krewnego.

Polecamy: Ona i Ziya będą razem! Nowa miłość w Emanet

Kiedy oglądać 343. odcinek serialu "Dziedzictwo" w TV?

343. odcinek tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w środę, 11. września 2024 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana kolejnego dnia, w czwartek, 12. września o godzinie 4.40 na tym samym kanale.

Serial "Emanet" można także oglądać na platformie TVP VOD.

Zobacz w galerii kadry z 343. odcinka "Emanet". Co się wydarzy?

O czym jest serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet")?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsadę serialu tworzą m.in:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali.

Czytaj także: Halil İbrahim Ceyhan- przystojny Yaman z serialu. Co wiemy o aktorze, który skradł serca fanek?